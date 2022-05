Morre Salmito Neto, um dos principais nomes da história do Futsal Cearense

Um dos principais nomes do Futsal Cearense, Salmito Neto, de 53 anos, faleceu na manhã desta terça-feira, 17, vítima de um infarto. Com uma carreira repleta de conquistas por Ceará, Fortaleza e o Sumov, Salmito foi destaque na modalidade atuando como treinador, sendo responsável por revelar diversos atletas para o futebol de campo, como Dudu Cearense e Osvaldo. Vovô e Leão emitiram uma nota de pesar.

“O Ceará Sporting Club vem, por meio desta nota, demonstrar o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Salmito Ferreira Neto, o Salmito, que nos deixou na manhã desta terça-feira, 17/05, vítima de um infarto. Salmito foi um dos maiores nomes da história do futsal cearense e treinou a modalidade do clube no ano de 2007. O Time do Povo deseja forças à família e aos amigos de Salmito e se solidariza neste momento de tanta dor”.

“Com profundo pesar, o Fortaleza Esporte Clube lamenta imensamente o falecimento do professor Salmito Ferreira Neto, que foi um dos maiores treinadores de futsal do estado. Em nome da presidência, diretoria e de todo o clube, o Leão do Pici presta sinceros e grandes sentimentos de condolência aos amigos e familiares por esta perda dolorosa. Além de desejar forças e conforto para todos”

Além dos clubes, amigos, familiares e ex-alunos também prestaram homenagens através das redes sociais. O goleiro Bruno Lambão, atualmente jogador do time de futsal do Ceará, e o atacante Osvaldo, que está disputando a Série B pelo CSA-AL, se manifestaram.

“Você foi a primeira pessoa a me dar uma oportunidade nesse esporte, sou muito grato a Deus por ter colocado você na minha vida, além de treinador você era um pai , Graças a Deus tive a oportunidade de lhe dizer várias vezes EU TE AMO você em vida , esse é o sentimento que vou levar para sempre , você é uma pessoa especial TE AMO MUITO que Deus lhe receba de braços abertos , você não deixou só eu de filho deixou milhares espalhados no estado inteiro.... Que Deus possa confortar os familiares nesse momento tão difícil…”, compartilhou Lambão.

“Ainda sem acreditar que você se foi tão cedo. O maior treinador de futsal da história do nosso Estado, professor Salmito, que Deus conforte o coração de todos da família e amigos! Eterno professor”, disse Osvaldo.