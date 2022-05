Ceará e Fortaleza manifestam apoio ao Dia Internacional Contra a LGBTQfobia

Nessa terça-feira, 17, é comemorado o Dia Internacional do Combate à LGBTQfobia, e diversos clubes do futebol brasileiro se posicionaram em apoio à causa, incluindo Ceará e Fortaleza.

A data faz referência ao dia em que a Organização Mundial da Saúde (OMS) retirou o termo “homossexualidade” do Código Internacional de Doenças, em 1990. O dia foi foi instituído para conscientizar e alertar a população sobre direitos da comunidade LGBTQIA+ e dar visibilidade às questões pertencentes a ela.

Em 2021, Ceará e Athletico-PR foram os únicos clubes da Série A que não se posicionaram no Dia do Orgulho LGBTQIA+, em 28 de junho, e receberam críticas por parte da torcida. Nesse ano, o Vovô usou a data de 17 de maio com a mensagem: "O Time do Povo preza pela liberdade e pelo respeito", com os dizeres "Time do Povo, Time de Todos", veja.

Já o Fortaleza, voltou a se manifestar em apoio à causa LGBTQA+ com a mensagem: "Vivemos em um mundo plural, com espaço para todos, menos para o preconceito. Por mais respeito, tolerância e inclusão. Dia Internacional Contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia", confira.

Vivemos em um mundo plural, com espaço para todos, menos para o preconceito.



Por mais respeito, tolerância e inclusão. Dia Internacional Contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia.#FortalezaDeTodos #FortalezaEC pic.twitter.com/dx9gdFmdvr — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) May 17, 2022

Além dos times cearenses, outros clubes do futebol brasileiro também se manifestaram na data, confira alguns deles.

Respeito é tarefa diária que deve ser exercida por todos. Por isso, falamos: Ã À



17/5 - Dia Internacional de Combate à Homofobia pic.twitter.com/ehUrQwLVnE — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 17, 2022

O Clube do Povo preza pelo respeito e é contra qualquer tipo de preconceito.



17/05 - Dia Internacional Contra a Homofobia pic.twitter.com/22hQ9pbsD1 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 17, 2022

