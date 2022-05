Ferroviário visita Confiança tentando colar na liderança da Série C

Tubarão da Barra vem de três vitórias seguidas e enfrenta o lanterna do certame, fora de casa, querendo manter boa fase e encostar de vez no líder Mirassol-SP

O Ferroviário visita o Confiança-SE nesta terça-feira, 17, para manter a boa fase no Campeonato Brasileiro Série C. O Tubarão da Barra vem de três vitórias seguidas, e um novo triunfo pode colocar a equipe na segunda colocação. A partida acontece no Estádio Batistão, em Aracaju (SE), às 20 horas, com transmissão do serviço de streaming NSports.

Sem jogar no fim de semana, a delegação coral embarcou na tarde de domingo, 16, para Aracaju, fazendo escala em Recife (PE). Os comandados de Roberto Fonseca realizaram um treino apronto no centro de treinamento do Falcon às 16 horas dessa segunda-feira visando o duelo com o Dragão.

Mesmo ainda sem jogar na rodada, a equipe coral se manteve no G-8, na oitava colocação, com nove pontos, e se vencer, fica só a um ponto do líder Mirassol-SP, que foi derrotado pelo Remo-PA no domingo, 15. Já o Confiança ainda não venceu na competição e, com os resultados da rodada, foi empurrado para a lanterna do certame. O Dragão somou apenas dois pontos e precisa do triunfo para respirar na tabela.

Com dez dias de diferença entre um jogo e outro, o técnico Roberto Fonseca teve um bom tempo de preparação para tentar buscar os três pontos fora de casa. O goleiro Jonathan falou em sonora como foi a semana de trabalhos e ressaltou a importância do resultado positivo.

"A gente pôde trabalhar bem nessa semana na parte técnica, física e tática. Corrigimos muitos erros que temos cometido nos jogos com foco no jogo contra a equipe do Confiança. A gente precisa dessa vitória para dar uma continuidade ainda maior na nossa sequência e continuar brigando lá em cima pela classificação", disse.

Jonathan destacou também a solidez defensiva da equipe nos últimos três jogos, que saiu sem ter a meta vazada, e como isso pode deixar o time mais próximo dos objetivos.

"Vai ser um jogo fora de casa, e a gente vai atrás desses três pontos e seguir na cola do líder. A gente não tomando gol, como tem acontecido nos últimos jogos, a gente fica mais perto dos três pontos, e na pior das hipóteses a gente soma um ponto, e cada ponto é importante", finalizou o arqueiro coral.

