Ceará, Fortaleza e outros 21 clubes assinam carta-proposta para criação de liga brasileira

Os clubes envolvidos informaram as condições para que a criação da Liga Brasileira de Futebol (Libra), ganhe mais signatários. Entre as exigências, condições igualitárias nas divisões de receitas

Nesta segunda-feira, 9, um grupo formado por 23 clubes, entre eles Ceará e Fortaleza, que não assinaram o acordo para a criação da Liga do Futebol Brasileiro (Libra), divulgou uma nota oficial com o intuito de informar as condições para que o projeto ganhe mais signatários.



Além do Vovô e Leão, o grupo é integrado por América-MG, Chapecoense, Atlético-GO, Avaí, Brusque, CSA, Athlético-PR, CRB, Náutico, Coritiba, Criciúma, Cuiabá, Juventude, Fluminense, Goiás, Londrina, Operário, Sampaio Corrêa, Sport, Tombense e Vila Nova, totalizando 11 clubes da Série A e 12 da Série B.



Na nota, os clubes "reafirmam o interesse na formalização da Liga de futebol profissional", mas estabelecem condições referentes à distribuição de receitas dos direitos de transmissão. Como sustentação dos argumentos, modelos de campeonatos europeus são mencionados.



O Alvinegro e o Tricolor, assim como os demais 21 clubes, reivindicam que metade do montante total das receitas seja dividida igualitariamente, com 25% sendo baseado na performance esportiva e 25% no desempenho comercial dos clubes. Outra condição requer uma diferença entre o maior e o menor repasse de no máximo 3.5x no primeiro ano, mirando em 1.6x a longo prazo. Por fim, há a exigência de que 20% dos recursos de venda de direitos de transmissão seja endereçado à Série B.



A nota ainda avisa que os signatários não participarão da reunião marcada para a próxima quarta-feira na CBF. Assim, a tendência é que apenas os clubes que assinaram o documento para a criação da Libra na semana passada (Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, Ponte Preta, Santos e São Paulo) marquem presença.



Confira a nota na íntegra:



Diante dos últimos acontecimentos, os Clubes signatários reafirmam o interesse na formalização da Liga de futebol profissional, com o intuito de elevar o nível de qualidade do futebol brasileiro, construindo um campeonato forte, revitalizado e, notadamente, com um padrão de equanimidade nas condições de disputa.



É preciso, porém, pontuar que não haverá Liga sem a união dos 40 (quarenta) clubes participantes das atuais Séries A e B.



Algumas premissas devem ser observadas, tendo como referência que: (i) a Premier League divide igualmente 68% da receita, somando todos os direitos domésticos, internacionais e de marketing; (ii) as Ligas Alemã, Espanhola, Francesa e Italiana distribuem 50% da receita de forma igualitária; e (iii) a diferença de receita entre o primeiro e último clubes respeitam os seguintes limites: Inglaterra (1.6x), Itália (2.1x), Alemanha (3.2x) e Espanha (3.5x).



Para a formalização da Liga de Clubes de futebol brasileiro, os Signatários acreditam no modelo abaixo apresentado:



(i) Divisão de receita de 50% igualitário, 25% performance e 25% comercial, com parâmetros objetivos e mensuráveis;



(ii) Diferença de receita entre maior e menor clube tendo como alvo o limite de 1.6 ao longo do tempo (referência Premier League), com o teto de 3.5 a partir do primeiro ano;



(iii) Compromisso de que a Série B receba 20% dos recursos de venda de direitos de transmissão.



Os Signatários envidarão todos os esforços possíveis para reunir os 40 (quarenta) clubes e formatar a Liga, sempre na base do diálogo e da razoabilidade, firmando também o compromisso de que, caso não haja a efetiva formalização, irão avaliar, em conjunto, a negociação dos direitos de transmissão e demais propriedades inerentes ao futebol e suas respectivas competições para os anos posteriores a 2024.



Os Clubes informam, ainda, que no dia 16 de maio de 2022 se reunirão presencialmente no Rio de Janeiro para formalizar o compromisso em busca de uma composição equilibrada, e que, por tal razão, não se farão presentes na reunião previamente agendada na CBF, no dia 12 de maio de 2022.



O encontro com os 8 (oito) clubes, no que depender da vontade dos Signatários, acontecerá futuramente para que seja apresentada e debatida a proposta descrita nesta carta, na tentativa de alcançar o consenso.