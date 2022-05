Série D: Pacajus e Icasa jogam em casa para manter bom início; Crato busca primeira vitória

Cacique do Vale entra em campo já nesta sexta-feira, contra o Moto Club-MA; O Azulão e o Verdão do Cariri atuam no fim de semana, contra Sousa-PB e São Paulo Crystal-PB, respectivamente

O Campeonato Brasileiro Série D chega à quarta rodada neste fim de semana e os três representantes cearenses entram em campo em busca dos três pontos. Já nesta sexta-feira, 6, às 20 horas, o Pacajus recebe o Moto Club-MA, em jogo que abre a rodada. O Crato visita o Sousa-PB, no sábado, enquanto o Icasa será mandante em duelo direto com o São Paulo Crystal-PB, no domingo.

Invicto no certame nacional, o Cacique do Vale do Caju é o terceiro colocado do Grupo A2, com cinco pontos. Foram uma vitória e dois empates da equipe em três jogos disputados. Agora o clube volta a jogar em casa e terá pela frente o Moto Club-MA, segundo colocado, com seis pontos, em confronto direto na parte de cima.

A partida será disputada nessa sexta-feira, às 20 horas, no Estádio João Ronaldo, em Pacajus, local onde o time conquistou seu único triunfo, quando venceu o Castanhal-PA por 1 a 0, na segunda rodada. Os ingressos para o confronto estão à venda na bilheteria do estádio e na loja Orel Conceito, pelos valores de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

No sábado, 7, é a vez do Crato entrar em campo em busca da sua primeira vitória. A equipe visita o Sousa-PB, às 16 horas, no Estádio Antonio Mariz, em Sousa (PB). O Azulão da Princesa é o sétimo colocado do grupo A3, com apenas um ponto conquistado em três rodadas.

Ainda sem marcar gols na competição, o clube quer se aproveitar da fragilidade defensiva do adversário, que já sofreu sete gols na Série D, para surpreender fora de casa e conquistar seus primeiros três pontos, que o colocam de volta na briga por classificação.

O último cearense a jogar na rodada será o Icasa, que recebe o São Paulo Crystal-PB no domingo, 8, às 17 horas, na Arena Romeirão. O Verdão do Cariri aparece em terceiro do grupo A3, com seis pontos. Com duas vitórias em três jogos, o Alviverde terá o apoio da sua torcida em busca do terceiro triunfo, que pode deixar o clube em uma ótima situação na tabela.

O Icasa teve dois reforços anunciados nessa semana: o meia Paulo Vyctor e o lateral esquerdo Marlon, e ambos devem estar à disposição do técnico Sidney Morais para a partida contra o clube paraibano. Os ingressos para o jogo estão à venda no CT do Praxedão e na bilheteria da Arena Romeirão, com valores entre R$ 20 e R$ 100.

Os grupos da Série D possuem oito equipes cada, onde todos se enfrentam em jogos de ida e volta e os quatro primeiros avançam para a segunda fase, que será disputada em mata-mata. A competição segue no formato eliminatório até a final, com os quatro semifinalistas garantindo acesso à Série D.



