Ferroviário inicia venda de ingressos para jogo contra São José, pela Série C

Mulheres que estiverem com a camisa do clube podem entrar de graça no Elzir Cabral até uma hora antes do jogo; partida acontece no próximo sábado, 7, às 15 horas

O Ferroviário iniciou, nessa quarta-feira, 4, a venda de ingressos para o jogo diante do São José-RS, válido pela quinta rodada da Série C. A partida será disputada no Estádio Elzir Cabral no próximo sábado, 7, às 15 horas, e contará com promoção de Dia das Mães.

Os valores das entradas estão custando R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), mas o clube lançou uma promoção para o confronto, e mulheres que estiverem com a camisa do Ferrão poderão entrar gratuitamente até uma hora antes do jogo.

Os ingressos podem ser adquiridos nas lojas credenciadas do Ferroviário ou pelo site "Ingresso de Vantagens". Também haverá entradas disponíveis no dia do jogo, na bilheteria do Elzir Cabral. Sócio-torcedores podem confirmar suas presenças no aplicativo Sócio Coral, sem custo extra.

O Tubarão da Barra vem de duas vitórias seguidas, na 10ª colocação, e um novo triunfo pode colocar o clube no G-8 da competição.

