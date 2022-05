Invicto e sem sofrer gols, Floresta tem grande início de temporada na Série C

O Floresta bateu o Botafogo-SP fora de casa por 1 a 0 nessa segunda-feira, 2, e conquistou a sua terceira vitória em quatro jogos pelo Campeonato Brasileiro Série C. O Lobo da Vila Manoel Sátiro segue invicto na competição, e é o segundo colocado, com 10 pontos conquistados, mesma pontuação do Mirassol-SP, que lidera o certame.

Além da invencibilidade, o Verdão é o único time das três principais divisões do Brasil que ainda não foi vazado. As suas três vitórias foram pelo placar de 1 a 0 (contra Confiança-SE, Vitória-BA e Botafogo-SP) e o empate contra o Figueirense-SC foi por 0 a 0.

O bom início do time da Vila Manoel Sátiro é fruto de um planejamento que já vinha sendo construído desde o fim de dezembro de 2021, quando Ricardo Drubscky foi anunciado como novo treinador do clube. O técnico tem passagens por grandes times do futebol brasileiro, como Athletico-PR, Goiás, Fluminense e América-MG.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sem disputar o Campeonato Cearense, pois o Floresta figura na Série B estadual, que ainda não começou, o time teve um bom tempo de preparação até o início da Copa do Nordeste, competição a qual se classificou pela primeira vez ao bater Santa Cruz-PE e Ferroviário na fase prévia.

No certame regional, o Floresta acabou encerrando sua participação na última colocação do grupo B, com sete pontos conquistados. Apesar de os resultados não terem sido os melhores, o clube chegou a ter boas atuações, e a bagagem conquistada na competição serviu como base para o time que ainda não perdeu no nacional.

Ao fim do Nordestão, o Floresta trouxe novos reforços e dividiu o time em dois grupos de trabalho: um sob o comando de Drubscky, para a Série C, e outro treinado pelo experiente Raimundo Wágner, que vai em busca do acesso na segunda divisão estadual.

Apesar do início de campanha surpreendente, o técnico Ricardo Drubscky manteve os pés no chão e destacou que o momento do clube é algo que está sendo colhido de um trabalho iniciado antes da temporada começar.

"O início é muito interessante, realmente a gente começou bem, mas eu vejo assim: tem uma semente plantada aí desde o início da Copa do Nordeste, que a gente começou a criar um lastro de elenco e um lastro de jogo. E com isso a gente entrou na Série C com uma base boa da equipe formada e uma base boa do jogo construído. Então, em cima disso, nós estamos tendo esse início bom, a equipe está jogando bem, está consistente e firme, e eu espero que continue nessa sequência importante", analisou o treinador, em sonora divulgada pela assessoria.

O Floresta volta a campo no próximo domingo, 8, às 11 horas, novamente fora de casa. A equipe visita o Ypiranga-RS, no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa, em Erechim (RS), pela quinta rodada da Série C.

Tags