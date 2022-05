Floresta domina taticamente o Botafogo-SP, vence por 1 a 0 e segue invicto na Série C

Com o triunfo em Araraquara (SP), o Verdão passa a dividir a liderança da Terceirona com o Mirassol-SP, ambos com 10 pontos conquistados em 4 rodadas

O Floresta derrotou o Botafogo-SP por 1 a 0 na noite de ontem, 2, no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), e segue invicto na Série C do Campeonato Brasileiro. Com o importante triunfo, o Verdão da Vila Manoel Sátiro passa a dividir a liderança do certame com o Mirassol-SP, ambos com 10 pontos conquistados em quatro rodadas.

No primeiro tempo do confronto, o Floresta conseguiu ser mais eficiente na execução da sua proposta de jogo, de linhas baixas na marcação para contra-atacar com velocidade, e foi para o vestiário com a vantagem no placar. O Botafogo-SP, mandante da partida, teve um certo domínio das ações durante os primeiros 25 minutos, mas pecou pela má pontaria nas finalizações e também pela ótima atuação do goleiro Marcão, seguro sempre que requisitado.

A partir dos 30 minutos, o Verdão da Vila Manoel Sátiro passou a ter o controle do jogo e a ser mais incisivo no campo de ataque. Organizado nas construções ofensivas, a equipe cearense balançou as redes aos 39, com Flávio Torres, após boa triangulação feita por Fábio Alves e Carlinhos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na volta do intervalo, o Floresta soube resistir às tentativas de ataque da equipe de Ribeirão Preto. Superior no panorama geral no embate e com uma defesa sólida, o Verdão dominou o Botafogo-PB taticamente e o placar construído na primeira etapa foi mantido sem grandes dificuldades.

A vitória eleva a moral do time, muito bem comandado pelo treinador Ricardo Drubscky. Em quatro jogos pela Terceirona, o clube cearense venceu três e empatou um, totalizando um aproveitamento de 83%. Além disso, o Verdão é a única equipe entre todas que disputam a Série A, B e C que não sofreu nenhum gol em jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro.

No próximo domingo, 8, o Floresta volta a campo para um novo confronto fora de casa, desta vez na cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul, contra o Ypiranga, às 11 horas, no Estádio Colosso da Lagoa, pela quinta rodada do certame nacional.



Tags