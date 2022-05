Após segunda vitória seguida, Ferroviário se reapresenta e anuncia saídas

Antes do treino dessa segunda-feira, 2, o clube anunciou as saídas dos volantes Lucas Gonçalves e Valderrama, que já assinaram com novos clubes

O Ferroviário venceu a sua segunda partida consecutiva no Campeonato Brasileiro Série C nesse domingo, 1º, ao bater o Botafogo-PB por 1 a 0 no Elzir Cabral, e se aproximou do G-8, grupo que garante vaga para a próxima fase da competição. Hoje o Tubarão da Barra é o 10º colocado, com seis pontos, e está a um pontinho do oitavo colocado.

O elenco se reapresentou na tarde dessa segunda-feira, 2, com um trabalho regenerativo e atividades de mobilidade. Os jogadores que não estiveram em campo contra o Belo, fizeram um jogo-treino contra o sub-20 do Fortaleza e venceram por 1 a 0, com gol de Breno.

Antes da reapresentação, o clube anunciou o desligamento de dois atletas que faziam parte do elenco coral: os volantes Lucas Gonçalves e Valderrama. Os motivos não foram divulgados, mas os dois já assinaram como novos clubes. O primeiro defenderá o Grêmio Anápolis-GO, enquanto o segundo acertou com o Altos-PI.

O Ferrão agora volta as suas atenções para o São José-RS, clube que enfrenta no próximo sábado, 7, novamente no Elzir Cabral, e quer contar com a força de sua torcida novamente para se colocar entre os oito primeiros colocados.

O autor do gol da vitória contra o Botafogo-PB, Wagninho, falou em sonora disponibilizada pela assessoria sobre a importância do resultado conquistado e reforçou o objetivo do Tubarão.

"Muito importante, essa vitória, para a gente engrenar e estar brigando ali na parte de cima. A gente sabe que o Ferroviário é grande e a gente tem que brigar por coisas grandes também. E vamos trabalhar durante a semana para buscar novamente o nosso objetivo, que é sair vitorioso dentro de casa contra o São José", finalizou.

