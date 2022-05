Ferroviário bate o Botafogo-PB por 1 a 0 e conquista segunda vitória na Série C

O Ferroviário conquistou na tarde deste domingo sua segunda vitória na Série C do Brasileirão 2022. Diante do Botafogo-PB, o Tubarão da Barra venceu por 1 a 0, com gol marcado por Wagninho aos 34 minutos do primeiro tempo no Elzir Cabral.

Com o resultado, o grupo coral ocupa a 9ª colocação na tabela. Até o momento, em quatro jogos disputados, a equipe somou duas vitórias e duas derrotas. O triunfo anterior ocorreu na rodada passada, diante do Atlético-CE.

Com uma boa presença de público, o Ferroviário recebeu um Botafogo-PB que buscou a todo momento abrir o placar, tendo o domínio da posse de bola especialmente no primeiro tempo. Mandante da partida, no entanto, o Tubarão da Barra soube ser mais incisivo e, quando teve sua maior oportunidade, abriu o placar aos 34 minutos com um belo gol de Wagninho.

Após a abertura do placar, o jogo prometeu ficar mais intenso por alguns minutos, mas logo as equipes voltaram a fazer uma partida mais metódica. O Belo buscou a reação aplicando mudanças e fazendo cinco substituições, mas até o apito final não conseguiu superar a marcação do Ferroviário.

O Tubarão da Barra volta a entrar em campo no próximo sábado, 7, quando recebe o São José às 15 horas.

