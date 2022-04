Séries C e D: Atlético-CE é goleado, Icasa bate o Crato, Pacajus segue invicto

Duelo entre equipes do Cariri rende a única vitória de um cearense neste sábado, 30. Gol de Matheus garantiu a vitória do Icasa diante do Crato

O sábado, 30, foi de bola rolando para parte das equipes cearenses que representam o Estado nas Séries C e D do Brasileirão. Atlético-CE, Icasa, Crato e Pacajus foram a campo, mas apenas o Verdão do Cariri pôde comemorar os três pontos ao final dos 90 minutos.

No estádio Mirandão, Crato e Icasa fizeram o duelo que pôs os dois representantes do Cariri frente a frente. Aos 36 minutos, Matheus Henrique fez o gol que garantiu a vitória icasiana. O resultado deixou o Verdão na quarta colocação do grupo 3, com seis pontos. Já o Crato, ocupa a sétima posição no grupo, com apenas um ponto.

Pelo grupo 2, o Pacajus segue invicto. Diante do Tocantinópolis, o Cacique saiu atrás no marcador, mas buscou o empate aos 32 minutos da etapa final. Após cruzamento na área, Canindé marcou para a equipe cearense. Com cinco pontos, o Pacajus mantém a segunda colocação.

Já pela Série C, o Atlético-CE sofreu mais um revés. A Águia da Precabura perdeu os quatro jogos que disputou na terceirona, desta vez, o algoz foi o Volta Redonda, que venceu os cearenses por 4 a 0. O Atlético ainda não marcou gols na Série C e já foi vazado 11 vezes.

