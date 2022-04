Para embalar: Ferroviário recebe Botafogo-PB em busca da segunda vitória na Série C

Tubarão da Barra vem de vitória diante do Atlético-CE e tenta recuperação no campeonato, após início ruim na competição

O Ferroviário terá o seu quarto compromisso na Série C 2022, diante do Botafogo-PB, na tarde deste domingo, 1º, às 15h, no Estádio Elzir Cabral. Em três jogos na competição, o Ferrão acumula duas derrotas e uma vitória. Os primeiros três pontos foram conquistados no último fim de semana, quando o Ferroviário bateu o Atlético-CE por 1 a 0.

O resultado positivo diante da Águia da Precabura pôs fim a um jejum de dez jogos sem vitórias, dentro de campo, da equipe coral na temporada. A última havia sido conquistada no dia 30 de janeiro, contra o Iguatu, em partida válida pelo Campeonato Cearense. Ainda no Estadual, o Ferroviário chegou a vencer o Crato por 3 a 0, no dia 19 de fevereiro, mas o resultado foi conquistado por meio de W.O.

Sobre o assunto Edson Cariús é artilheiro do Campeonato Cearense pela segunda vez

Ferroviário pede mudança à CBF e jogo contra Botafogo-PB será no Elzir Cabral

Ferroviário abre venda de ingressos para jogo contra o Botafogo-PB no Elzir Cabral

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ocupando a 15ª posição na competição nacional, o Ferroviário sabe que uma vitória contra os paraibanos poderá distanciar o time da zona de rebaixamento e aproximar o Tubarão da parte de cima da tabela.

"A expectativa é de conseguir fazer os três pontos, e fazer um golzinho, isso aí para torcida é o mais importante. A gente vinha com esse peso, a torcida também. Graças a Deus, conseguimos o resultado positivo e saímos dessa situação", declarou o atacante Dudu.

No último ano, Ferroviário e Botafogo-PB se enfrentaram em duas oportunidades, também pela Série C, os dois jogos terminaram empatados em 0 a 0.

A preparação do Ferroviário para o primeiro duelo entre os nordestinos em 2022 foi finalizada na manhã deste sábado, 30. O técnico Roberto Fonseca realizou os últimos ajustes na equipe coral, e deu foco ao treinamento de jogadas de bola parada.

Em três jogos no campeonato, o Ferroviário balançou as redes dos adversários em três oportunidades, não tendo passado em branco em nenhuma das partidas. Por outro lado, a defesa coral já foi vazada cinco vezes.

Já o alvinegro paraibano busca a sua terceira vitória na Série C 2022. O Botafogo-PB vem embalado, após conquistar duas vitórias seguidas na temporada, o último triunfo foi conquistado no meio de semana, quando o Xerife bateu o Nacional de Patos por 3 a 0, e garantiu vaga na final do Estadual.

Pela Série C, o Botafogo-PB balançou as redes adversárias em quatro oportunidades e sofreu três gols. Assim como o Ferroviário, o Xerife marcou pelo menos um gol em todos os seus jogos da Terceirona.

Para o confronto deste domingo, o Ferroviário contará com um aliado: o Estádio Elzir Cabral. Esta será a primeira partida do Ferrão na capital cearense no campeonato, já que, no primeiro jogo como mandante na competição, a partida com o ABC de Natal foi realizada na Arena Romeirão.

Tags