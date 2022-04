CBF detalha tabela das rodadas 6 a 10 da Série A; saiba quando Ceará e Fortaleza jogam

Ceará e Fortaleza jogarão no mesmo dia apenas na 8° rodada, em 28 de maio, quando o Vovô vai ao Morumbi duelar contra o São Paulo, enquanto o Leão permanece no Estado para receber o Juventude na Arena Castelão; confira a tabela detalhada

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na última quarta-feira, 27, a tabela detalhada da 6° à 10° rodada do Brasileirão Série A. Nesta sequência, o Ceará enfrentará Flamengo, Santos, São Paulo, Coritiba e América, enquanto o Fortaleza vai encarar São Paulo, Botafogo, Fluminense, Juventude, Flamengo e Goiás. Cearenses jogarão no mesmo dia apenas na 8° rodada, mas em horários distintos.

Após os confrontos contra o RB Bragantino e o Athletico-PR, o Ceará recebe o Flamengo na Arena Castelão no dia 14 de maio, às 16h30, e depois jogará fora contra Santos, às 18h30 do dia 21 de maio, e contra o São Paulo, às 19 horas do dia 28 do mesmo mês. Em junho, o Alvinegro joga como mandante contra o Coritiba no dia 4, às 19 horas, e novamente será visitante no duelo contra o América, no dia 8, às 19 horas.

Já o Fortaleza depois dos compromissos contra o Corinthians e São Paulo na 4° e 5° rodadas, enfrentará o Botafogo no Rio de Janeiro, às 18 horas do dia 15 de maio, e terá a sequência de duas partidas como mandante nos dias 22 e 28 do mesmo mês, quando recebe o Fluminense, às 16 horas, e o Juventude, às 20h30, respectivamente. No mês de junho, o Tricolor volta a jogar como visitante às 16 horas do dia 5, quando enfrenta o Flamengo, e no dia 9 volta para o Estado para duelar contra o Goiás, às 21 horas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Exclusão do Crato pelo TJDF não deverá causar mudanças no Campeonato Cearense; entenda

Edson Cariús é artilheiro do Campeonato Cearense pela segunda vez

Ferroviário pede mudança à CBF e jogo contra Botafogo-PB será no Elzir Cabral

Ceará e Fortaleza jogarão no mesmo dia apenas na 8° rodada, em 28 de maio, quando o Vovô vai ao Morumbi duelar contra o São Paulo, enquanto o Leão permanece no Estado para receber o Juventude na Arena Castelão. Com exceção desta rodada, as equipes jogam em datas distintas.

Vale lembrar que o Clássico-Rei está previsto para acontecer no dia primeiro de junho, em duelo válido pela 3° rodada do Brasileirão, que foi adiado devido as datas das finais do Campeonato Cearense.



Confira a tabela detalhada de Fortaleza e Ceará da 6° à 10° rodada do Brasileirão Série A 2022

Ceará

6° rodada: Ceará x Flamengo, às 16h30, Arena Castelão (14 de maio)

7° rodada: Santos x Ceará, às 18h30, Arena Barueri (21 de maio)

8° rodada: São Paulo x Ceará, às 19 horas, Morumbi (28 de maio)

9° rodada: Ceará x Coritiba, às 19 horas, Arena Castelão (4 de junho)

10° rodada: América-MG x Ceará, às 19 horas, Independência (8 de junho)



Fortaleza

6° rodada: Botafogo x Fortaleza, às 16 horas, Nilton Santos (15 de maio)

7° rodada: Fortaleza x Fluminense, às 16 horas, Arena Castelão (22 de maio)

8° rodada: Fortaleza x Juventude, às 19 horas, Arena Castelão (28 de maio)

9° rodada: Flamengo x Fortaleza, às 16 horas, Maracanã (5 de junho)

10° rodada: Fortaleza x Goiás, às 21 horas, Arena Castelão (9 de junho)



Tags