Série D: Crato empata por 0 a 0 com América-RN; Icasa perde para Afogados

Verdão do Cariri mantém o quarto lugar no grupo A3, com três pontos, enquanto o Azulão fez seu primeiro ponto na competição e chegou à sexta colocação

Crato e Icasa entraram em campo nesse domingo, 24, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série D. O Azulão ficou no 0 a 0 com o América-RN, no Estádio Mirandão, enquanto o Verdão foi derrotado fora de casa pelo Afogados-PE por 1 a 0.

Com os resultados, o Icasa fica na quarta colocação do grupo A3, com três pontos conquistados, enquanto o Crato somou seu primeiro ponto na competição e chegou ao sexto lugar do mesmo grupo.

Vale lembrar que os grupos na Série D são formados por oito equipes, e quatro avançam para a fase seguinte, seguindo em mata-mata até a final, com os quatro semifinalistas garantindo acesso à Série C.

O Azulão do Cariri recebeu o tradicional América-RN e foi pressionado durante praticamente todo o jogo, mas contou com uma excelente atuação do goleiro Preto para conquistar o seu primeiro ponto em uma competição nacional. A partida ainda contou com três expulsões: Fernando e Gladson tomaram cartão vermelho pelo lado do Azulão, enquanto Bruno foi expulso pelo Mecão.

Já o Verdão foi até Afogados da Ingazeira/PE enfrentar o Afogados-PE e conseguiu segurar a pressão da equipe da casa até os 36 do segundo tempo, quando Adriano Paulista, da Coruja, puxou um contra ataque e fez o único gol do jogo.

O outro representante cearense na Série D, o Pacajus, jogou na sexta-feira, 22, no estádio João Ronaldo, e venceu o Castanhal por 1 a 0.

Na próxima rodada, as duas equipes do Cariri se enfrentam em um clássico da região. O jogo acontece no próximo sábado, 30, às 15 horas, com mando do Crato, no Estádio Mirandão.

