Atlético-CE x Ferroviário ao vivo pela Série C do Brasileiro; siga transmissão

Atlético-CE e Ferroviário se enfrentam hoje, 23, às 17 horas, na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, Ceará, em partida válida pela terceira rodada da Série C do Brasileiro de 2022. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

Com duas derrotas em duas rodadas da Série C, Atlético-CE e Ferroviário se enfrentam na tarde deste sábado, 23, em busca de reabilitação. A Águia da Precabura é mandante e conta com um triunfo para reagir na competição e, principalmente, deixar a lanterna. O Tubarão da Barra volta à Arena Romeirão uma semana após ser derrotado pelo ABC-RN, por 3 a 1, mas agora em condição de visitante. O time coral também precisa dos primeiros três pontos pra se afastar da zona de rebaixamento. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Atlético-CE x Ferroviário ao vivo: ouça via Youtube

Escalações de Atlético-CE e Ferroviário

Atlético-CE

4-3-3: Carlão; Roberth, Lucas Straub, Waldson, Zé Carlos; Dim, Caio Acaraú, Diego Palhinha; Vitinho, Ari, Luis Soares. Téc: Betinho



Ferroviário



4-3-3: Jnathan; Yuri Ferraz, Vitão, Fredson, Emerson; Emerson Souza, Wagninho, Maicon Assis; Dudu, Wanderson, Edson Cariús. Téc: Roberto Fonseca



