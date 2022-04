Somados, Ceará e Fortaleza têm quase 90 mil sócios-torcedores

Cada um dos representantes do Estado na elite do futebol brasileiro conta com mais de 44 mil sócios, superando as expectativas de ambas as diretorias para a temporada de 2022

O futebol cearense tem mostrado sua força em 2022 dentro como fora de campo. Representantes do Estado na elite brasileira, Ceará e Fortaleza estão muito próximos de alcançar, juntos, a marca de 90 mil sócios-torcedores. Cada um deles conta com mais de 44 mil adesões, conforme dados extraídos dos sites oficiais das equipes da tarde deste sábado, 16 de abril.

Com planos a partir de R$ 14 mensais, o Vozão tem hoje 44.763 sócios. Já o Leão está um pouco mais atrás, acumulando 44.055 sócios – o time conta com planos a partir de R$ 24,90. Desta forma, são 88.818 associados aos times cearenses.

Já no mês passado, a dupla figurava entre os dez clubes brasileiros com mais adesões. Em ranking divulgado pela empresa Ataque Marketing Esportivo, o Vovô era o sétimo, com 36 mil, enquanto que o Tricolor era o nono, com 33 mil. A lista era liderada pelo atual campeão Brasileiro, Atlético-MG, hoje com 129.876 sócios.

Para esta temporada, as expectativas das diretorias de Ceará e Fortaleza já foram completamente alcançadas e superadas. A meta da diretoria alvinegra era conseguir 40 mil sócios, enquanto a diretoria tricolor pelo menos 35 mil.

A forte participação dos torcedores pode se intensificar ainda mais caso isso se torne reflexo do momento vivido pela dupla do Clássico-Rei. Os dois times estão fazendo história ao participar de competições internacionais, as principais do continente: Copa Libertadores da América (Fortaleza) e Copa Sul-Americana (Ceará).



