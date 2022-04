Crato, Icasa e Pacajus estreiam na Série D neste domingo

Os representantes cearenses entram em campo pela competição nacional com a expectativa de começar com vitória a caminhada rumo a Série C

A Série C do Campeonato Brasileiro terá seu pontapé inicial dado neste domingo, 17 de abril. Com 64 equipes participantes, a competição conta com três representantes cearenses: Crato, Icasa e Pacajus. A edição do torneio deste ano conta com novidades.

Ao todo, são oito grupos com oito times. Desses, avançam para a fase mata-mata os quatro melhores de cada grupo. Grande novidade será sentida no bolso das equipes, que receberão R$ 120 mil por cota de participação, além de passagens aéreas para jogos fora de seu estado.

Crato, Icasa e Pacajus são os cearenses que estão na disputa. Os dois primeiros chegarão a se enfrentar logo nesta primeira fase, já que estão no mesmo grupo 3. O Pacajus, por outro lado, está “sozinho” no grupo 2.

Vencedor da Taça Padre Cícero de 2021, o Pacajus estreia fora de casa diante do 4 de Julho, do Piauí. A equipe chegou às quartas de final do Ceará e tem como seu comandante o ex-volante do Ceará Michel Guerreiro.

Também fora de casa, o Crato viaja para Pernambuco, onde encara o Retrô. Rebaixado no Estadual, o time quer apagar a imagem deixada após suspeitas de envolvimento com manipulação de resultados.

O único que jogará sob seus domínios será o Icasa, que pega o Globo FC, do Rio Grande do Norte, no Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte. O Verdão do Cariri sonha em reviver as glórias conquistadas no início da década passada, quando chegou muito perto de se classificar para a Série A.

As partidas dos três cearenses ocorrem a partir das 16 horas.



