Fortaleza agradece apoio do Ceará após torcida tricolor sofrer racismo na Argentina

Clubes interagiram via rede social após torcedor do River Plate atirar banana em direção a torcida do Fortaleza no embate no Monumental de Núñez pela Libertadores

O Fortaleza agradeceu o gesto do Ceará após o clube se manifestar contra o ato racista sofrido pela torcida do Tricolor do Pici na última quarta-feira, 13, em jogo diante do River Plate. Das arquibancadas, um torcedor dos Milionários jogou bananas em direção a torcida do Leão que estava presente no Monumental de Núñez e foi filmado praticando o ato e rindo com outras pessoas presentes.

Em solidariedade, o Ceará postou uma nota em suas redes sociais repudiando o ato e se solidarizando com o time rival. "O Ceará Sporting Club repudia veementemente o ato racista ocorrido na noite desta quarta-feira, 13/04, na partida entre River Plate x Fortaleza, no estádio Monumental de Nuñez. O clube se solidariza com os torcedores rivais presentes no estádio e reitera que o futebol é para todos e atos como o que vimos em Buenos Aires devem ser banidos do futebol e de nossa sociedade como um todo", escreveu o Alvinegro.



Em resposta, o Fortaleza agradeceu o apoio dado pelo adversário local. "Obrigado pelo gesto, Ceará! Instituição e torcida agradecem o apoio nessa luta. #NãoAoRacismo", publicou o Tricolor.



