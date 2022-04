Roberto Fonseca analisa estreia no Ferroviário: "A gente sabe onde melhorar"

O Tubarão da Barra perdeu para o Mirassol de virada por 2 a 1 pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série C sofrendo dois gols de bola parada

Após a derrota de virada por 2 a 1 para o Mirassol-SP na estreia do Campeonato Brasileiro Série C, o Ferroviário retornou de viagem no início da tarde dessa segunda-feira, 11, e se reapresenta na terça, com atividades nos dois períodos.

Foi a primeira vez que o Tubarão da Barra perdeu na estreia da Série C desde que retornou à competição, em 2019. Por coincidência, o Ferroviário estreou três vezes consecutivas contra o Botafogo-PB, e empatou duas vezes, fora de casa, e venceu uma por 2 a 0, como mandante.

Nesse ano, a terceira divisão adotou um novo formato, com os 20 clubes jogando todos contra todos, em um turno único, e os oito melhores se classificando para a segunda fase, que será dividida em dois grupos de quatro para definir os classificados para a Série B.

O jogo marcou a estreia do técnico Roberto Fonseca, que chegou à equipe coral para substituir Paulinho Kobayashi, que deixou o comando do clube sem ter vencido nenhum jogo. E apesar da derrota com a equipe saindo à frente do placar e novamente cedendo para a retomada do adversário, sina que tem sido frequente na temporada, o Ferroviário teve uma boa postura em campo e deu trabalho ao bom time do Mirassol.

Após a partida, o treinador concedeu entrevista e destacou a garra do time, mas que é só o começo de um trabalho e que o Ferroviário ainda vai demonstrar mais no decorrer da competição.

"Pode ter certeza que eu quero mais. Nós precisamos melhorar e fazer uma competição boa. Eu acredito que os jogadores captaram mais ou menos aquilo que a gente queria, de ter uma equipe que consiga tocar e ser agressiva, tanto é que nós fizemos o goleiro adversário trabalhar. Infelizmente nós tomamos dois gols de bola parada, então nós temos que estar melhorando e ter atenção, bola parada é atenção, e a gente sabe onde melhorar", analisou.

"Eu acredito que nós tivemos boas participações em todos os setores, como também a gente tem que melhorar em todos. Eu tive nesse jogo uma visão de raio-x, que eu não tinha ainda visto essa equipe jogar, apenas de longe. Claro que a gente não quer perder, ainda mais em uma estreia como essa, mas há também um sentimento de poder corrigir aquilo que nós fizemos e trabalhamos, e eu acredito que é em cima disso que a gente tem que pensar nessa semana. E saber que nós temos, praticamente, três jogos dentro de casa, e é onde a gente tem que buscar fazer o que o Mirassol fez", finalizou.

O Ferroviário volta a campo no próximo sábado, 16, às 17 horas, contra o ABC-RN. O jogo será realizado no estádio João Ronaldo, em Pacajus.

