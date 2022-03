Com classificação do Fortaleza, futebol cearense chega à quarta final seguida da Copa do Nordeste

O futebol cearense, nos últimos anos, tem sido protagonista da Copa do Nordeste. Com a classificação do Fortaleza diante do Náutico-PE, neste sábado, 26, a temporada 2022 é a quarta decisão consecutiva do certame com uma equipe do Estado.

Nas últimas quatro edições, Tricolor do Pici e Ceará chegaram em duas finais cada. Em 2019, o Leão superou o Botafogo-PB por 2 a 0 no placar agregado (1 a 0 nas duas partidas) e foi campeão regional.

Nos dois anos seguintes, o Alvinegro do Porangabuçu chegou à final contra o Bahia. Em 2020, levantou a taça ao derrotar o Esquadrão de Aço por 1 a 0 no primeiro jogo e 3 a 1 na partida de volta. Já, em 2021, o Vovô foi derrotado nos pênaltis para o time baiano após vencer o primeiro duelo por 1 a 0 e perder o segundo confronto pelo placar de 2 a 1.

Além dos últimos quatro anos, o futebol cearense já havia chegado em mais duas decisões, em 2014 e 2015, ambas com o Vovô. Na primeira, o Alvinegro do Porangabuçu perdeu o título para o Sport e na segunda triunfou sobre o Bahia conquistando o título da competição.

O Fortaleza enfrenta o Sport-RE na final da Copa do Nordeste 2022. O confronto de ida está marcado para quinta-feira, 31, às 21h35min, na Arena Pernambuco. O duelo da volta acontece no dia 3 de abril, próximo domingo, às 18h30min, na Arena Castelão.



