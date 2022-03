Sorteio da Copa do Brasil será nesta segunda; veja possíveis adversários de Ceará e Fortaleza

O sorteio dos duelos da terceira fase da Copa do Brasil acontecerá nesta segunda-feira, 28, às 15 horas, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Ao todo, 32 clubes estão divididos em dois grupos. Serão 16 confrontos em partidas de ida e volta. Ceará e Fortaleza fazem parte do Pote 1 e enfrentarão os times do Pote 2.

Os potes do sorteio são formados de acordo com o ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O número 1 contém as equipes mais fortes. São 14 clubes da Série A e dois da segunda divisão, Bahia e Cruzeiro. Após a definição dos duelos, a ordem das partidas também será sorteada. Os jogos da terceira fase do certame nacional estão previstos para os dias 20 e 21 de abril.

Entre os possíveis adversários do Leão e do Vovô, quatro são da primeira divisão do Campeonato Brasileiro: Coritiba-PR, Cuiabá-MT, Goiás-GO e Juventude-RS. Além destes, o Alvinegro do Porangabuçu e o Tricolor do Pici poderão encarar Vitória, CSA, Vila Nova, Remo. Tombense, Juazeirense, Brasiliense, Altos, Portuguesa-RJ, Tocantinópolis, Ceilândia e Azuriz.

Os clubes classificados para a Libertadores estreiam nesta etapa. São eles: Fortaleza, Flamengo, Corinthians-SP, Bragantino-SP, América-MG, Athletico-PR e Atlético-MG e Palmeiras-SP e Fluminense-RJ, este último já eliminado do torneio continental. Os campeões regionais do Norte (Remo) e Nordeste (Bahia), o da Série B (Botafogo) também entram nesta fase.

Advindos das fases iniciais da competição, 20 equipes se juntam à disputa. São elas: Ceará, Altos-PI, Atlético-GO, Azuriz, Brasiliense, Ceilândia, Coritiba, Cruzeiro, CSA, Cuiabá, Goiás, Juazeirense, Juventude, Portuguesa-RJ, Santos, São Paulo, Tocantinópolis, Tombense, Vila Nova-GO e Vitória.

Veja os potes para o sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil:

Pote 1

Flamengo

Palmeiras

Atlético-MG

Athletico

Santos

São Paulo

Fluminense

Corinthians

Fortaleza

Bahia

Ceará

Cruzeiro

América-MG

Atlético-GO

Botafogo

Bragantino

Pote 2

Cuiabá

Goiás

Juventude

Vitória

Coritiba

CSA

Vila Nova

Remo

Tombense

Juazeirense

Brasiliense

Altos

Portuguesa-RJ

Tocantinópolis

Ceilândia

Azuriz



