Fortaleza e Ceará conhecem nesta sexta-feira grupos da Libertadores e Sul-Americana; entenda sorteio

O almoço desta sexta-feira, 25, terá um tempero especial para torcedores de Ceará e Fortaleza. A partir do meio-dia, os dois clubes vão conhecer seus adversários nas fases de grupo das copas Sul-Americana e Libertadores da América, respectivamente.

O chaveamento de ambas se dará por sorteio, realizado em Luque, no Paraguai, onde fica a sede da Conmebol. A dinâmica é semelhante, mas há uma diferença crucial entre os dois processos de formação dos grupos. Na Libertadores, é possível que duas equipes de um mesmo país dividam chave, desde que um deles tenha vindo da fase eliminatória anterior (chamada de pré-Libertadores), enquanto na Sul-Americana isso é vedado.

A Conmebol não divulgou de qual competição fará o sorteio primeiramente, mas as definições da Libertadores devem fechar o evento. Por ser a primeira vez do Fortaleza na competição — e a primeira vez que um time cearense jogará o torneio —, a expectativa dos torcedores tricolores é maior.

Para definir os grupos do principal torneio da América do Sul, a Conmebol dividiu 32 clubes em oito potes, observando principalmente a posição das equipes no ranking de clubes dela própria. O atual campeão do torneio, no caso, o Palmeiras-SP, tem vaga assegurada no pote 1, onde estão os cabeças-de-chave, mas também estaria nele por estar entre os melhores ranqueados do continente. A novidade neste pote é a presença do Athletico-PR, que deveria ir para o pote 2 por ser o atual campeão da Sul-Americana, mas como tem espaço no primeiro pelo ranking, seu direito é preservado.

Além deles dois, Atlético-MG e Flamengo fecham a lista de brasileiros cabeças-de-chave. Os demais são os argentinos River Plate e Boca Júniors e os uruguaios Nacional e Peñarol. O Fortaleza está no pote 4, junto de Always Ready-BOL, Talleres-ARG, Petrolero-BOL, Olimpia-PAR, Estudiantes-ARG, The Strongest-BOL e América-MG, dessa forma, não dividirá chave com nenhum desses.

Cada um dos oito grupos (A ao H) contará com um time de cada pote. Diferentemente do América-MG, que veio da pré-Libertadores, o Tricolor não pode cair em nenhum grupo onde haja outro time do Brasil — se for sorteado para um grupo que já tenha equipe brasileira, passa automaticamente para o grupo seguinte que não tenha.

O sorteio da Sul-Americana segue o mesmo roteiro, porém, sem exceções. Os quatro potes, com oito clubes cada, são formados exclusivamente por posição no ranking da Conmebol. Os grupos de A a H contam com um time de cada pote, sendo que as quatro equipes de cada chave precisam ser de países diferentes.

O Ceará está no pote 3, no qual também estão Atlético-GO, River Plate-URU, Banfield-ARG, Unión-ARG, Metropolitanos-VEN, Ayacucho-PER e 9 de Octubre-EQU. Nenhum destes, portanto, pode ser adversário do Vovô na fase de grupos.

Na fase de grupos da Libertadores, classificam-se para as oitavas de final os dois melhores de cada chave. Os oito times que ficarem em terceiro vão jogar a fase oitavas de final da Copa Sul-Americana, contra apenas os líderes de cada chave.



O POVO vai acompanhar a transmissão em tempo real com live nas redes sociais, comentando a formação dos grupos.

Libertadores:

Pote 1

Palmeiras-BRA, River Plate-ARG, Boca Juniors-ARG, Flamengo-BRA, Nacional-URU, Peñarol-URU, Atlético-MG, Athletico-PR

Pote 2

C. Porteño-PAR, Libertad-PAR, I. del Valle-EQU, U. Católica-CHI, Emelec-EQU, Corinthians-BRA, Colo-Colo-CHI, Velez Sarsfield-ARG

Pote 3

Sporting Cristal-PER, Dep. Cali-COL, RB Bragantino-BRA, D. Táchira-VEN, Alianza Lima-PER, Tolima-COL, Colon-ARG, Caracas-VEN

Pote 4

Always Ready-BOL, Talleres-ARG, Ind. Petrolero-BOL, Fortaleza, Olimpia-PAR, Estudiantes-ARG, The Stringest-BOL, América-MG

Sul-Americana:

Pote 1

Santos, Independiente-ARG, São Paulo, Internacional, Racing-ARG, LDU-EQU, Lanús-ARG, Junior Barranquilla-COL



Pote 2

Defensa Y Justicia-ARG, J. Wilstermann-BOL, I. Medellin-COL, Melgar-PER, M. Wanderes-URU, Oriente Petrolero-BOL, D. La Guaira-VEN, U. Calera-CHI



Pote 3

River Plate-URU, Atlético-GO, Ceará, Banfield-ARG, Metropolitano-VEN, Union-ARG, Ayacucho-PER, 9 de Octubre-EQU



Pote 4

D. Antofagasta-CHI, Guaireña-PAR, Cuiabá, General Caballero-PAR, Fluminense, Everton-CHI, U. Católica-EQU, Barcelona-EQU

