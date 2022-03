Floresta anuncia Raimundo Wágner como treinador para a Série B do Cearense

Clube será dividido em dois grupos de trabalho; Raimundinho comandará as atividades no estadual, enquanto Ricardo Drubscky será o técnico nos jogos da Série C nacional

O Floresta anunciou, nessa terça-feira, 22, a contratação do técnico Raimundo Wágner para comandar a equipe na Série B do Campeonato Cearense. Será a quarta passagem do treinador pelo Lobo da Vila Manoel Sátiro, que terá como missão devolver o Verdão à elite do futebol estadual.

Raimundinho acumula passagens por diversos clubes do futebol cearense. Na temporada passada, esteve no comando do Atlético Cearense no acesso do time à Série C nacional. Neste ano, comandou o Pacajus e levou a equipe até as quartas de final do Campeonato Cearense.

O clube optou, para essa temporada, por fazer uma divisão de grupos de trabalho. O treinador Ricardo Drubscky permanece à frente do Floresta para a disputa da Série C nacional, utilizando o atual elenco com alguns reforços que ainda chegarão, enquanto Raimundinho comandará os trabalhos no estadual, formado por atletas da base e outros nomes que serão anunciados em breve.

As equipes treinarão de forma separada, mas não impede que atletas possam transitar de um grupo para o outro conforme haja a necessidade.

Em sonora divulgada pela assessoria, Raimundinho agradeceu a oportunidade de retornar ao Floresta e reforçou o objetivo de devolver o Lobo à Série A estadual.

"Estou muito feliz em poder voltar para a Vila Manoel Sátiro. Lugar onde passei momentos maravilhosos, encontrei pessoas do bem. É um momento de satisfação. Vamos ter muito trabalho pela frente, mas tenho certeza que juntos, vamos conseguir nossos objetivos no Verdão da Vila. O intuito é buscar jogo a jogo os resultados positivos e, brigar pelo acesso e retorno do Floresta à elite do futebol cearense", completou.

O Brasileiro Série C terá início no dia 9 de abril e o Floresta fará sua estreia em casa diante do Confiança. Enquanto o Cearense Série B começará no dia 8 de maio, com o Verdão recebendo o Maranguape na primeira rodada.

