Floresta perde para o Sport por 3 a 0 em despedida da Copa do Nordeste

Lobo sofre gols de Luciano Juba, Javier Parraguez e Ray Vanegas e é derrotado pelo Rubro-Negro. Após adeus ao Nordestão, Verdão volta foco para Série B do Estadual e Série C do Brasileiro

O Floresta encerrou a primeira participação na Copa do Nordeste com derrota para o Sport-PE, por 3 a 0, neste sábado, 19, na Ilha do Retiro, em Recife, pela oitava rodada da fase de grupos do torneio.

O primeiro gol do duelo foi anotado logo aos cinco minutos: após recuperar bola na intermediária, o Rubro-Negro trocou passes, Ewerton cruzou da direita, a bola atravessou a área e Luciano Juba dominou para bater forte cruzado e balançar as redes. O Lobo da Vila, por sua vez, tinha dificuldade para chegar ao campo de ataque e viu os donos da casa controlarem a partida após o gol.

Na segunda etapa, a equipe pernambucana ampliou a vantagem aos 18 minutos: depois de troca de passes, Ewerton serviu Javier Parraguez, que recebeu livre na área e bateu de primeira, rasteiro, no canto esquerdo do arqueiro alviverde para fazer 2 a 0.

Ainda sobrou tempo para o terceiro tento: aos 35, Blas Cáceres cruzou rasteiro da esquerda, Mailson tentou cortar, a bola bateu na trave e sobrou para Ray Vanegas, que empurrou para as redes com o gol aberto, dando números finais ao duelo regional.

O Floresta se despede do Nordestão como lanterna do Grupo B, com 7 pontos em oito partidas. Foram dois triunfos, um empate e cinco derrotas, com sete gols anotados e 16 sofridos.

Com o adeus à primeira competição do calendário de 2022, o time da Vila Manoel Sátiro volta as atenções para os próximos desafios. O Verdão disputará ainda a Série B do Campeonato Cearense e a Série C do Campeonato Brasileiro.

A estreia na Terceira Divisão do será diante do Confiança-SE, no dia 9, 10 ou 11 de abril. A nova fórmula da competição prevê turno único na primeira fase, com confrontos entre todas as equipes, e os oito primeiros colocados avançam à segunda etapa após as 19 rodadas para definir o acesso.

Já a largada na Segunda do Estadual será contra o Maranguape, no dia 8 de maio. Pelo regulamento, os dez times se enfrentam em turno único e os cinco melhores avançam para a segunda fase para decidir os dois times que estarão na Série A do Cearense de 2023.

