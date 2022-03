Já eliminado, Floresta visita Sport-PE pela última rodada do Nordestão

Lobo da Vila Manoel Sátiro se despede de sua primeira participação na Copa do Nordeste e quer vitória para encerrar participação com boa alto estima para a Série C

Último colocado do grupo B, o Floresta não tem mais chance de se classificar para a próxima fase da Copa do Nordeste, mas ainda tem um último compromisso diante do Sport-PE neste sábado, 19, às 17h45, na Ilha do Retiro, em Recife/PE.

Com sete pontos, o Lobo da Vila Manoel Sátiro não consegue mais alcançar o quarto colocado, Náutico, com 11, mas ainda tem o desejo de encerrar a competição com vitória. O atacante Paulo Vyctor falou em sonora disponibilizada pela assessoria sobre o duelo.

"A gente sabe que é uma competição bastante difícil, com grandes jogos, mas a gente sabe que a gente fechando essa competição com uma alto estima boa, isso vai trazer benefícios para nossa equipe na sequência do campeonato que vai começar, o Brasileiro Série C. Mas é ir lá com a cabeça tranquila e fazer uma boa partida", completou.

O Verdão encerrou a preparação para o jogo na manhã dessa sexta-feira, 18, e embarcou para a capital pernambucana no período da tarde.

Para a partida, o técnico Ricardo Drubscky terá quase todo o elenco à disposição, com exceção do zagueiro Alisson dos Santos, que está em processo de transição após sentir uma fisgada na coxa direita.

Já o Sport já garantiu vaga na próxima fase e ainda busca melhorar sua colocação. Atualmente em terceiro do grupo A, o rubronegro está dois pontos atrás do Fortaleza ainda tem chances de terminar em primeiro.

