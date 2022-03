Com final do Cearense em abril, Caucaia terá um mês a mais de folha salarial

O adiamento da final do Campeonato Cearense para os dias 9 e 23 de abril trouxe um problema para a Raposa Metropolitana, que é o de ter mais um mês de folha de pagamento para se preocupar. Segundo o presidente do clube, Roberto Góis, em fala ao Esportes O POVO, será um gasto que estava fora do planejamento, mas que vão trabalhar para contornar a situação.

"Esse aumento do tempo é uma preocupação para a diretoria do clube, que aumenta mais um mês de trabalho, porque dia 23 de abril é a final e vamos ter que trabalhar até dia 23, que estava fora do planejamento do clube, e nesse resto de semana e na outra é trabalhar para ver como nós vamos contornar essa situação diante de mais uma folha de pagamento, que não será fácil, mas Deus permitiu que a gente chegasse até aqui e vamos trabalhar unidos, com força, e se Deus quiser o clube vai passar por essa situação tão difícil e fazer essa final tão esperada", disse.

Sobre o assunto Caucaia chega à final do Cearense 10 anos após ter atividades encerradas

Presidente do Caucaia comemora campanha histórica: "Vou levar para o resto da minha vida"

Fortaleza e Caucaia se enfrentaram somente duas vezes no Cearense; veja o retrospecto

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Caucaia chegou à final depois de terminar a primeira fase como líder invicto e eliminar o Iguatu na fase semifinal com um 3 a 1 no placar agregado. Com a final postergada, o elenco ganhou a semana de folga e só deve retomar as atividades no dia 23 ou 28 deste mês, segundo a assessoria.

Os dois jogos da decisão acontecem na Arena Castelão, conforme confirmou o mandatário da Raposa ao Esportes O POVO, e vão contar com o uso do árbitro de vídeo.

Tags