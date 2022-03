Iguatu e Caucaia se enfrentam por vaga inédita na final do Campeonato Cearense

Iguatu e Caucaia decidem neste sábado, 12, quem será o inédito finalista do Campeonato Cearense. A partida será realizada às 16 horas, no estádio Morenão, em Iguatu (CE). Para busca esse feito, a Raposa Metropolitana possui a vantagem e pode perder por até um gol de diferença. Isso porque a equipe venceu o primeiro jogo por 2 a 0.

Para o jogo da volta, ambas as equipes tiveram uma semana de intenso treinamento. Em busca de desfazer a vantagem do adversário, o técnico Washington Luiz focou as atividades em ideias que pudessem ajudar a equipe a reverter o placar. "Obviamente que todos nós sabemos que vai ser um jogo muito difícil pela qualidade do adversário e pela vantagem que eles construíram no primeiro jogo. Nós fizemos uma semana forte, estamos na reta final de preparação e o lema do grupo é acreditar. Temos consciência da dificuldade que vai ser a partida", disse ele ao Esportes O POVO.

Mandante do jogo, o Azulão terá a seu favor a presença da torcida, que deve se fazer maioria no Morenão. Os ingressos foram vendidos desde sexta-feira, 11, no local do jogo, pelos valores de R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia.

Do outro lado do campo, o Caucaia está concentrado já na cidade de Iguatu para o jogo desde sexta-feira, 11. A última atividade realizada pela equipe da Raposa ocorreu na tarde da quinta-feira, 10. A concentração prolongada ocorreu para recuperar os atletas e manter o foco na classificação inédita, de acordo com o técnico da equipe, Roberto Carlos.

"A preparação foi da melhor maneira possível. A gente teve um tempinho para poder recuperar os atletas do cansaço do jogo e recuperamos. Trabalhamos bem e, se Deus quiser, com todo respeito à equipe do Iguatu, conseguir essa vaga para a final", pontuou o treinador.

O duelo terá transmissão do Nordeste FC. O vencedor se classifica para a final inédita, onde enfrenta o melhor de Fortaleza e Ferroviário. Estes entram em campo às 17h45min do mesmo sábado, 12, no Castelão.

