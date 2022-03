Fortaleza x Ferroviário: retirada de ingressos para mulheres inicia nesta sexta-feira (11)

Mulheres terão entrada gratuita para o Clássico das Cores deste sábado, 12. O Fortaleza divulgou, na noite desta quinta-feira, 10, que as torcedoras do Leão poderão fazer a retirada dos ingressos nesta sexta-feira, 11, a partir das 10 horas. Já para a torcida do Ferroviário, o bilhete poderá ser adquirido na entrada do estádio no dia do confronto. As equipes se enfrentam às 17h45min, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense.

A retirada de ingressos para acompanhar o duelo das arquibancadas do Tricolor do Pici poderá ser feita em todos os pontos de venda. A comercialização de bilhetes ocorre nas lojas oficiais do clube.

As entradas também poderão ser adquiridas no Castelão neste sábado, 12, a partir das 14h45min. A torcida feminina do Fortaleza precisará se dirigir ao portão B2 para conseguir bilhete para o setor premium. Para os demais setores, a retirada será realizada no B3. As torcedoras do Tubarão da Barra terão de obter ingresso no portão de acesso B1.

O valor dos bilhetes para o público masculino varia de R$ 20 a R$ 150. Para a torcida do Ferrão, a entrada custa R$ 30 (inteira) e a comercialização acontece na loja oficial do clube, no Shopping Rio Mar Kennedy.

Para comparecer ao estádio, é necessário apresentar o cartão de vacinação, com três doses contra Covid-19, conforme decreto estadual. Os menores de 12 anos não precisam apresentar o comprovante da vacinação.

Pontos de retirada de ingressos:

Lojas Leão 1918: Pici, Conceito, Shoppings: Parandara Jóquei, Eusébio. Rio Mar Kennedy, Rio Mar Papicu, North Shopping Maracanaú, North Shopping Fortaleza, Grand Shopping Messejana, Iandê e Via Sul.

Loja Arena Leão Aldeota ( Av Santos Dumont, 1740 - Aldeota);

Loja Arena Leão Benfica (Av Carapinima 2200 - Shopping Benfica - loja 1);

Loja Tricolaço Aldeota (Av. Dom Luís 500, lojas 7 e 8 - Shopping Aldeota);

Loja Tricolaço Bezerra (Av. Bezerra de Menezes, 1548, loja 10);

Loja Tricolaço Centro (Rua Pedro Borges, 143, loja 13 - Shopping Lisbonense);

Loja do Leão - Maracanaú (Rua Quarenta A, 32 - Jereissati II, Maracanaú).



