Recuperado, radialista Miguel Júnior volta à programação da rádio O POVO CBN nesta segunda-feira

O radialista Miguel Júnior vai retornar às atividades na rádio O POVO CBN a partir de segunda-feira, 14. Setorista do Fortaleza há mais de 20 anos na emissora, ele voltará a participar dos programas esportivos e transmissões de futebol com as informações do Tricolor.

Afastado da função desde o dia 21 de fevereiro, devido a um problema de saúde que ocasionou baixa de plaquetas no organismo, Miguel Júnior chegou a ser internado e precisou de doação de sangue. Com a ajuda de amigos e ouvintes, além de todo o suporte dado pelo Grupo de Comunicação O POVO, a situação foi normalizada, ele recebeu alta médica no dia 1º de março e desde então completava o tratamento em casa.

Em consulta realizada na manhã desta quinta-feira, 10, Miguel Júnior foi liberado para voltar a trabalhar. Nas redes sociais, ele agradeceu a todos pela preocupação e ajuda enquanto estava se recuperando. “Já estava com muitas saudades, vida nova, agradeço a força e orações de todos, muito obrigado”, disse.

A volta de Miguel Júnior à programação da rádio O POVO CBN será no programa Esportes do Povo, transmitido paralelamente pela TV O POVO (canal 48.1), YouTube e Facebook, na segunda-feira, 14, às 11 horas.

