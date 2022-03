Iguatu e Caucaia intensificam preparação por vaga inédita na final do Cearense

No jogo de ida, a Raposa Metropolitana venceu por 2 a 0 e pode até perder por um gol de diferença que avança; duelo de volta ocorre neste sábado, 12, às 16 horas, no estádio Morenão

Iguatu e Caucaia seguem em preparação para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. Na ida, a Raposa Metropolitana venceu por 2 a 0 e agora viaja até o centro sul do Ceará para encarar o azulão no estádio Morenão. As duas equipes sonham com uma vaga inédita na final do certame estadual. Quem avançar enfrenta o vencedor do duelo entre Fortaleza e Ferroviário.

O Iguatu finaliza a preparação na manhã desta sexta-feira, 11, e terá a difícil missão de reverter a vantagem de dois gols construída pelo Caucaia. O técnico Washington Luís falou ao Esportes O POVO como foi a semana de treinos da equipe.

"Nós fizemos uma boa semana de treinos, onde conseguimos colocar as nossas ideias do que a gente vai precisar fazer para tentar tirar essa vantagem do Caucaia. Obviamente que todos nós sabemos que vai ser um jogo muito difícil pela qualidade do adversário e pela vantagem que eles construíram no primeiro jogo. Nós fizemos uma semana forte, estamos na reta final de preparação e o lema do grupo é acreditar. Temos consciência da dificuldade que vai ser a partida".

Já o Caucaia, realizou seu último treino na tarde dessa quinta-feira, 10, e viaja às 7 horas de sexta para o local da partida. De acordo com a assessoria, a equipe não fará atividades em Iguatu.

"A preparação foi da melhor maneira possível. A gente teve um tempinho para poder recuperar os atletas do cansaço do jogo que foi muito puxado e teve um desgaste muito grande. E recuperamos, trabalhamos bem, e estamos encerrando o nosso preparativo para fazer um grande jogo, se Deus quiser, com todo respeito à equipe do Iguatu, conseguir essa vaga para a final".

A partida acontece neste sábado, 12, às 16 horas, e terá transmissão do serviço de streaming Nordeste FC.

