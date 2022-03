FCF divulga tabela básica da Série B do Cearense; veja regulamento e datas dos jogos

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou nesta quarta-feira, 9, a tabela básica da Série B do Campeonato Cearense. A competição começa no dia 8 de maio, um domingo. A primeira fase conta com dez times.

O certame é dividido em duas fases. Na primeira fase, as dez equipes se enfrentam em turno único, totalizando nove jogos para cada. Esta etapa está prevista para ser disputada entre 8 de maio e 3 de julho.

Os cinco clubes melhores se classificam para a segunda fase do campeonato. Os clubes que encerrarem esta etapa em nono e décimo são rebaixados para a Série C do torneio.

Na segunda fase, os times jogarão entre si também em turno único, com quatro partidas cada. Os dois primeiros colocados na tabela garantem acesso para a Série A do Cearense de 2023. As partidas estão marcadas para as datas entre 10 de julho e 7 de agosto.

Confira os jogos da 1ª fase da Série B do Campeonato Cearense 2022

1ª rodada: 08/05

Cariri x Horizonte

Floresta x Maranguape

Guarany-S x Guarani-J

Itapipoca x Grêmio

Tiradentes x Barbalha

2ª rodada: 15/05

Barbalha x Grêmio

Guarani-J x Cariri

Horizonte x Floresta

Maranguape x Guarany-S

Tiradentes x Itapipoca

3ª rodada: 22/05

Floresta x Barbalha

Grêmio x Cariri

Guarany-S x Itapipoca

Horizonte x Tiradentes

Maranguape x Guarani-J

4ª rodada: 29/05

Barbalha x Maranguape

Cariri x Tiradentes

Guarani-J x Grêmio

Guarany-S x Floresta

Itapipoca x Horizonte

5ª rodada: 05/06

Cariri x Guarany-S

Grêmio x Horizonte

Guarani-J x Barbalha

Itapipoca x Maranguape

Tiradentes x Floresta

6ª rodada: 12/06

Floresta x Grêmio

Guarany-S x Barbalha

Horizonte x Guarani-J

Itapipoca x Cariri

Maranguape x Tiradentes

7ª rodada: 19/06

Barbalha x Horizonte

Floresta x Cariri

Grêmio x Maranguape

Guarani-J x Itapipoca

Guarany-S x Tiradentes

8ª rodada: 26/06

Cariri x Maranguape

Guarani-J x Floresta

Horizonte x Guarany-S

Itapipoca x Barbalha

Tiradentes x Grêmio

9ª rodada: 03/07

Barbalha x Cariri

42 Floresta x Itapipoca

43 Grêmio x Guarany-S

44 Maranguape x Horizonte

45 Tiradentes x Guarani-J



