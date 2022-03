Paulinho Kobayashi lamenta derrota do Ferroviário para o Fortaleza no Estadual

O Ferrão saiu atrás no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Cearense

O Ferroviário saiu atrás na corrida por uma vaga na final do Campeonato Cearense ao perder por 1 a 0 para o Fortaleza na noite da última terça-feira, 8, na Arena Castelão, em jogo de ida pela semifinal do Estadual. Após a partida, o técnico Paulinho Kobayashi lamentou a derrota e valorizou a postura da equipe contra o rival.

“O nosso primeiro tempo nós conseguimos encaixar bem. É lógico, depois, o desgaste da equipe acaba caindo um pouquinho, mas os atletas conseguiram fazer aquilo que nós tínhamos pedido. Espero que no próximo jogo a gente consiga fazer o gol, tivemos a oportunidade, tivemos chances. Acredito que nossa equipe não merecia até mesmo sair perdendo o jogo, mas está tudo em aberto ainda, nós temos que buscar, acreditar e eu tenho certeza que as coisas vão acontecer”, disse Paulinho Kobayashi.

Sobre o assunto Ceará e Fortaleza apresentam novo patrocinador, com vínculo de três anos

Governador confirma entrega da Arena Romeirão no mês de março

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O treinador do Ferrão acredita que o desempenho do time evoluiu em relação aos últimos jogos e pontua o que faltou para a equipe sair com um resultado melhor.

“Eu acredito que nós tínhamos que acreditar mais, tínhamos que buscar mais a vontade de querer fazer o gol. Lógico que nós tínhamos também que fechar os espaços, uma equipe de série A. Mas a nossa equipe já conseguiu fazer um jogo diferente de todos os outros que nós fizemos. E agora é acreditar que podemos conseguir essa classificação para a final”, afirmou.

Por fim, Paulinho Kobayashi projetou o que espera da equipe para o jogo de volta, que acontece no próximo sábado, 12, às 17h45, novamente na Arena Castelão.

“A expectativa é grande, naquilo que nós produzimos, naquilo que os jogadores fizeram, eles estão acreditando naquilo que eles são capazes, que eu sempre acreditei, sempre falei pra eles que eles são capazes de conseguir os resultados e eu tenho certeza que se eles continuarem dessa maneira, buscando resultado, acreditando um pouquinho mais e fazendo com que a nossa equipe chegue ao gol adversário com facilidade, o resultado vai vir e a classificação também”, concluiu.

Após assumir a equipe na 11° rodada do Campeonato Cearense, Paulinho Kobayashi segue sem vencer no comando do Ferroviário. Desconsiderando o WO contra o Crato, o treinador acumula cinco jogos, com três empates e duas derrotas, o que custou ao técnico a desclassificação na primeira fase da Copa do Brasil e a desvantagem para o confronto decisivo no jogo de volta da semifinal do Estadual.

O Ferroviário não vence uma partida desde janeiro, quando derrotou o Iguatu por 1 a 0 na oitava rodada da primeira fase do Cearense. De lá pra cá, a equipe acumula sete jogos sem saber o que é vitória.

Tags