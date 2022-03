Transmissão ao vivo de Ferroviário x Fortaleza pelo Cearense; ouça narração

Em meio a imbróglio judicial, Ferroviário e Fortaleza entram em campo nesta terça-feira, 8, às 21h30min, na Arena Castelão,em duelo de ida pela semifinal do Campeonato Cearense 2022. De um lado, o Tricolor do Pici busca conquistar o tetracampeonato estadual, do outro, o Tubarão da Barra tenta voltar à decisão da principal competição do Estado após cinco anos. Acompanhe a transmissão AO VIVO da partida com narração da rádio O POVO CBN.

