Ferroviário não perde para o Fortaleza há três jogos no Campeonato Cearense

Em jogo de ida pela semifinal do Campeonato Cearense, o Ferroviário recebe o Fortaleza nesta terça-feira, 8, às 21h30, na Arena Castelão. O Tubarão da Barra vem de três jogos sem perder no Clássico das Clores e espera repetir feito de 2017 contra o Leão do Pici.

Nos últimos três jogos entre Ferroviário e Fortaleza pelo Estadual, foram dois empates sem gols e uma vitória para o Ferrão, por 1 a 0 em 2020, com gol contra do zagueiro Juan Quintero.

A última vitória do Tricolor do Pici aconteceu em 2018, quando superou o rival por 2 a 1 pela segunda fase da competição. Na ocasião, Osvaldo abriu o placar e viu Valdeci empatar para o Tubarão. O empate, no entanto, não durou por muito tempo porque Gustavo recolocou o Leão na frente e ficou assim até o apito final.

Será a primeira vez que as equipes se enfrentam no mata-mata do Cearense desde 2017, quando duelaram também pela fase semifinal. Naquela edição, o regulamento previa uma melhor de três jogos caso uma equipe não saísse vitoriosa nos dois primeiros confrontos. O Ferroviário venceu o primeiro embate por 2 a 0 e empatou por 1 a 1 e 0 a 0 nas duas partidas seguintes e conquistou a classificação para disputar a final do torneio.

Nos últimos nove Clássico das Cores pelo Estadual, o Fortaleza só conquistou duas vitórias e empatou cinco vezes, evidenciando a dificuldade da equipe no retrospecto recente contra o Ferroviário.

