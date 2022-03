Em meio a imbróglio judicial, Fortaleza enfrenta o Ferrovário pelas semifinais do Cearense

Em meio a imbróglio judicial, Ferroviário e Fortaleza entram em campo nesta terça-feira, 8, às 21h30min, na Arena Castelão, em duelo de ida pela semifinal do Campeonato Cearense 2022. De um lado, o Tricolor do Pici busca conquistar o tetracampeonato estadual, do outro, o Tubarão da Barra tenta voltar à decisão da principal competição do Estado após cinco anos.

O primeiro Clássico da Cores da temporada, como o embate entre os rivais é conhecido, irá acontecer após idas e voltas nos bastidores e dúvidas sobre a realização da partida entre tricolores e corais. Isso porque o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE) suspendeu o campeonato por suspeita de manipulação de resultados nos jogos do Crato. Nesta segunda-feira, 7, porém, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) atendeu ao pedido da Federação Cearense de Futebol (FCF) e dos clubes semifinalistas do certame e concedeu liminar que permite a realização do confronto.

Dentro de campo, Fortaleza e Ferroviário vivem momentos distintos. O Leão do Pici segue invicto na temporada e avançou às semifinais após vencer os dois jogos contra o Pacajus — 6 a 0 no placar agregado — nas quartas de final. Já o Tubarão da Barra garantiu vaga nesta fase após ser segundo colocado na primeira fase da competição, mas não vence há seis partidas e vem de eliminação na Copa do Brasil depois de perder, de virada, para o Nova Venécia-ES.

O histórico recente de confrontos entre as equipes no Campeonato Cearense, no entanto, anima os torcedores corais. O Ferroviário não perde para o Fortaleza na competição desde 2019. De lá pra cá, foram três embates: uma vitória para o Ferrão e dois empates.— três vitórias e dois empates — e no último Clássico das Cores disputado em uma semifinal de Cearense,

Outra situação do histórico que deixa o torcedor coral esperançoso é o resultado do último Clássico das Cores disputado em uma semifinal de Estadual. Em 2017, o Tubarão da Barra eliminou o Fortaleza na semifinal após vencer uma partida e empatar duas, avançando à final. Naquele ano, o Ferrão terminou como vice-campeão.

Após o empate por 1 a 1 diante do Altos-PI, pela Copa do Nordeste, o elenco tricolor desembarcou na capital cearense no domingo e realizou apenas uma atividade antes de enfrentar o Ferroviário. O treino de apronto foi realizado no período da tarde desta segunda, no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici. O volante Felipe, com edema no adutor da coxa esquerda, e o atacante Valentín Depietri, com lesão na coxa direita, seguem como desfalques. Zé Welison não foi inscrito no Estadual. Com todo o restante do elenco à disposição, a tendência é de que Vojvoda mande o que tem de melhor a campo.

Do lado do Tubarão, o elenco coral se reapresentou no último sábado, 5, após a eliminação na Copa do Brasil, e realizou treinos diários até esta segunda-feira quando encerrou a preparação para o clássico. O técnico Paulinho Kobayashi comandou trabalho em que focou em jogadas ofensivas e de bola parada. Com todo o grupo em regime de concentração, os únicos desfalques são os meias-atacantes Elias e Renezinho. Ambos chegaram após o período de inscrições no Estadual e não podem atuar na competição.

O confronto entre Ferroviário e Fortaleza pelas semifinais do cearense será decidido em dois jogos. O embate desta terça, no Castelão, tem mando do Tubarão da Barra. O jogo da volta, com mando tricolor, será no próximo sábado, 12, às 17h45min, novamente no Gigante da Boa Vista. O vencedor do duelo enfrenta o classificado do outro embate desta fase, disputado entre Caucaia e Iguatu.

Ferroviário x Fortaleza — Ficha técnica

Ferroviário:

4-3-3: Jonathan; Madson, André Baumer, Vitão e Roni; Robson Alemão, Valderrama e Mauri; Wandson, Gabriel Silva e Edson Cariús. Técnico: Paulinho Kobayashi.



Fortaleza:

3-5-2: Max Walef; Titi, Benevenuto e Tinga; Lucas Crispim; Ronald, Matheus Jussa, Yago Pikachu e Lucas Lima; Moisés e Silvio Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Data: 8/3/2022

Horário: 21h30min

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Luiz César Magalhães-CE

Assistentes: Nailton Oliveira-CE e Ana Carolina de Souza-CE

Transmissão: Nordeste FC, TV Jangadeiro e Rádio O Povo CBN

