Floresta recebe o Atlético-BA em busca de recuperação na Copa do Nordeste

Em busca de classificação na Copa do Nordeste, o Floresta volta a campo neste domingo, 6, quando recebe o Atlético-BA. As equipes se enfrentam às 15 horas, no Estádio Domingão, em Horizonte, pela sétima rodada do certame regional.

O Lobo da Vila Manoel Sátiro vem de derrota na competição para o Sampaio Corrêa-MA, fora de casa. Antes disso, o time cearense conquistou duas vitórias dentro de seus domínios, contra Campinense-PB e Sergipe.

O Verdão ocupa a penúltima colocação do grupo B, com 7 pontos. Caso consiga a vitória, o clube alviverde pode alcançar a quinta colocação do grupo, dependendo de outros resultados da rodada. Com isso, pode se manter na luta por uma classificação histórica à próxima fase do Nordestão. Na briga por uma vaga, Náutico-PE e Altos-PI possuem 8 pontos e estão na quinta e sexta posições, respectivamente, enquanto o Bahia é o quarto colocado, com 10 pontos.

O Floresta realizou na manhã deste sábado, 5, no CT a última atividade antes da partida diante da equipe baiana. Os atletas fizeram treino tático, trabalhos de posse de bola, finalização e cobranças de faltas. Para o confronto, o técnico Ricardo Drubscky terá todo o elenco à disposição.

O Lobo da Vila teve duas semanas de preparação antes do duelo deste domingo contra o Atlético-BA. A última partida da equipe foi diante do Sampaio Corrêa no dia 20 de fevereiro pela sexta rodada do Nordestão. Em sonora divulgada pela assessoria, o treinador do Verdão destacou que, após o período de treinamentos, espera que o time apresente evolução para a partida.

“Espero que a equipe tenha tido evolução nessas duas semanas e que a gente apresente um jogo mais firme, mais seguro e mais equilibrado para essa partida contra o Atlético. Nós estamos focados para enfrentar o Atlético de uma maneira atenta, respeitando e procurando jogar diferente da composição que eles formarem para nos enfrentar”, destacou o técnico.



