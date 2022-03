Ceará e Fortaleza garantem classificação, mas ainda brigam pela liderança

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Gigantes do futebol cearense lideram momentaneamente suas chaves. Saiba o que cada um precisa para garantir também a primeira posição

Com os resultados deste sábado, 5, tanto Ceará, quanto Fortaleza garantiram matematicamente vaga nas quartas de final da Copa do Nordeste 2022. Entretanto, os dois gigantes do futebol cearense vão jogar a última rodada da fase de grupos da competição pensando em garantir também a liderança de suas chaves.



Fortaleza e Ceará lideram momentaneamente os grupos A e B, respectivamente. O Ceará, entretanto, vê o vice-líder de seu grupo, o CRB, com um ponto a menos e com um jogo a menos. Portanto, o alvinegro precisa não só da vitória na última rodada, como também de tropeços do clube alagoano nos dois jogos que ainda tem.



Enquanto o Ceará encara o Campinense no estádio Amigão (em Campina Grande/PB), o CRB tem um jogo atrasado da 2ª rodada contra o Atlético de Alagoinhas, em Alagoinhas/BA (na próxima quinta-feira, 10, às 20 horas), e fecha a fase enfrentando o Fortaleza, na Arena Castelão. Toda a última rodada ocorre no dia 19 e no mesmo horário: 17h45min.



O Fortaleza, por sua vez, depende só de si para garantir a liderança: basta vencer o CRB. Caso empate ou perca, terá de torcer para CSA e Sport não vencerem seus jogos contra Altos-PI e Floresta, respectivamente. Ambos os adversários jogam em casa: o Sport joga contra o Floresta na Ilha do Retiro e o CSA joga no Rei Pelé.



Os líderes dos grupos enfrentam nas quartas os quartos colocados da própria chave. Neste momento, os duelos seriam Fortaleza x Sampaio Corrêa e Ceará x Bahia.

A vantagem que os primeiros colocados têm nas quartas é a de serem os mandantes nos confrontos, que ocorrem em jogo único. Em caso de empate, o jogo vai para os pênaltis. O formato prossegue nas semifinais, enquanto as finais ocorrem em idade e volta.



Confira os jogos remanescentes da fase de grupos da Copa do Nordeste 2022:

6 de março

Floresta x Atlético de Alagoinhas

Botafogo-PB x Campinense

Náutico x Sergipe

Sousa x Globo

10 de março

Atlético de Alagoinhas x CRB

19 de março

Fortaleza x CRB

Sport x Floresta

Sergipe x Bahia

Sampaio Corrêa x Botafogo-PB

Campinense x Ceará

Globo x Náutico

Atlético de Alagoinhas x Sousa

CSA x Altos



Confira a classificação do grupo A da Copa do Nordeste 2022:





Confira a classificação do grupo B da Copa do Nordeste 2022:

