Caucaia e Iguatu fazem duelo visando final inédita do Cearense

O confronto abre as semifinais do certame estadual e coloca frente a frente duas equipes com campanhas surpreendentes, que sonham em chegar à decisão

Com campanhas surpreendentes, Caucaia e Iguatu abrem a fase de semifinal do Campeonato Cearense de olho em uma vaga inédita na decisão do certame estadual. O primeiro confronto entre os dois acontece neste domingo, 6, às 16 horas, no estádio João Ronaldo, em Pacajus.

São duas equipes jovens e que participam a pouco tempo da elite estadual — A Raposa Metropolitana surgiu em 2004 e o Azulão em 2010. Ambos já fazem a melhor campanha de sua história, mas agora sonham com uma final inédita para aumentar mais ainda o tamanho dos feitos.

O Caucaia terminou a primeira fase como líder, invicto e com a melhor defesa do campeonato, assegurando participações na Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série D em 2023. Se garantiu também, de forma direta, na semifinal do certame, ganhando duas semanas de preparação para este duelo, aguardando o vencedor do confronto entre Iguatu x Ceará.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o Iguatu conseguiu a classificação na última rodada da primeira fase, na quarta colocação, garantindo também uma vaga na quarta divisão nacional em 2023. Nas quartas de final surpreendeu a todos ao eliminar o Ceará, perdendo por 2 a 1 na Arena Castelão e vencendo no Morenão por 1 a 0, avançando nos pênaltis.

Sobre o assunto Técnico do Iguatu cobra Federação Cearense: "Equipes precisam de um apoio maior"

FCF anuncia que as fases finais do Campeonato Cearense de 2022 poderão ter o auxílio do VAR

TJDF-CE suspende pauta de julgamento do Icasa no Estadual; entenda

A Raposa Metropolitana terá o desfalque do atacante Vanderlan, que se recupera de um acidente doméstico. Já o Azulão vai com todo o elenco à disposição para o primeiro jogo da semifinal.

O técnico do Caucaia, Roberto Carlos, projetou o duelo e ressaltou a importância de conquistar uma boa vantagem para levar ao jogo de volta.

"Tem que ter inteligência, sabedoria, senso de concentração porque são dois jogos e a gente classifica num jogo de 180 minutos, e esperamos que a gente possa fazer esse jogo concentrado e focado para que a gente conquiste esse resultado positivo para que nos dê uma tranquilidade no jogo da volta na cidade de Iguatu, para que a gente possa sonhar, respeitando o adversário, em ir para a final".

Já Washington Luiz, treinador do Iguatu, elogiou o adversário e disse que o bom resultado na partida de ida vai depender de uma boa atuação da equipe.

"Nós sabemos que vai ser um jogo muito difícil, a equipe do Caucaia está invicta na competição, foram 14 jogos e ninguém conseguiu vencer eles ainda, foi campeão do primeiro turno e desempenhou um grande futebol. Nós sabemos que estamos também em um momento bom, porém temos muito respeito pela equipe adversária. Então tendo essa consciência desse jogo difícil que vai ser, nós precisamos buscar fazer um grande jogo, porque nós só vamos sair de campo com um bom resultado se tivermos uma boa performance".

FICHA TÉCNICA

Caucaia:

4-3-3: Celio; Matheus Maranguape, Túlio, Roni Lobo, e Ceará; Wilker, Guto e Santos; Xandy, Iury Tanque e Vitinho. Técnico: Roberto Carlos.



Iguatu:

4-4-2: Léo; Ray, Uesles, Marcondi, Elivelton; Dodó, Bruno Ocara, Bruno Menezes, Patuta; Romário e David. Técnico: Washington Luiz.



Local: Estádio João Ronaldo, Pacajus/CE.

Data: 06/03/2022

Horário: 16 horas

Árbitro: Luciano Miranda-CE

Assistentes: Armando Lopes de Sousa-CE e Jailson Albano da Silva-CE

Transmissão: Nordeste FC e Rádio O POVO CBN

Tags