Icasa fica no 0 a 0 com Tombense-MG e está eliminado da Copa do Brasil

Precisando vencer para avançar de fase na Copa do Brasil, o Icasa empatou por 0 a 0 com a Tombense-MG, no estádio Inaldão, em Barbalha, e está eliminado do certame nacional. O Verdão do Cariri até foi melhor em campo, mas não conseguiu abrir o placar para sair com a vitória e a vaga.

De acordo com o regulamento da competição, as equipes visitantes jogam pelo empate para se classificar na primeira fase. Com a vaga garantida, a Tombense enfrenta o classificado do confronto entre Moto Club-MA x Chapecoense-SC.

Agora o Icasa terá um mês para se preparar para a disputa do Campeonato Brasileiro Série D, que começa no mês de abril. O Verdão estreia em casa, contra o Globo, em partida prevista para o dia 17/04.

O jogo

O Icasa começou melhor no jogo, com mais posse de bola e volume de jogo. Logo aos 4, Aaron cruzou pra Jonathan, que estava livre na área, mas o goleiro do Tombense se adiantou e chegou na bola antes do meia.

O Verdão do Cariri voltou a ter uma boa chance aos 7 minutos, quando Patrick desvia de cabeça pra fora. Mas depois dessa pressão inicial, a Tombense, que jogava pelo empate, conseguiu equilibrar o jogo e afastando o time alviverde da própria área.

A melhor chance da equipe mineira no primeiro tempo foi só aos 46 minutos, com um chute do Jean Lucas de fora da área, mas o goleiro Tanaka fez a defesa sem muitas dificuldades.

No segundo tempo, a Tombense começou um pouco melhor e teve boa chance de abrir o placar. O defensor do Icasa Anderson Cachorrão errou e Daniel Amorim ficou livre para abrir o placar, mas errou o chute e a bola passou longe do gol.

Na sequência, o Verdão teve a melhor chance do jogo. Leleu fez ótima jogada individual cruzou para Patrick, que recebeu sozinho, mas mandou para fora.

A partir daí, a Tombense jogou com o regulamento debaixo do braço e segurou o 0 a 0 para sair com a classificação. O Verdão até tentou uma pressão na reta final, mas sem sucesso.

