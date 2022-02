Em confronto raro, Fortaleza e Pacajus se enfrentaram apenas quatro vezes na história

Equipes se enfrentam pela quinta vez na história em duelo válido pelas quartas de final do Estadual

Com apenas quatro partidas disputadas na história, Fortaleza e Pacajus se enfrentam nesta quinta-feira, 24, às 21h30, na Arena Castelão, em jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Cearense. Tricolor leva vantagem no histórico do confronto.

Fundado em 2017, o Índio do Vale está disputando a elite do Estadual pela terceira vez, após ser vice-campeão da Série B em 2019 e conseguir uma vaga para a Série A do Cearense em 2020, permanecendo desde então. Pelo campeonato, Fortaleza e Pacajus têm dois jogos, sendo uma vitória por 3 a 0 para o Leão e um empate sem gols.

A primeira vez em que as equipes se enfrentaram foi pela Taça Fares Lopes, com uma vitória por 3 a 2 para o Tricolor, em 2018. O duelo pela competição se repetiu um ano depois, em triunfo por 4 a 3 para o Cacique do Vale. Nos dois confrontos, o Fortaleza não utilizou o time principal.

É a primeira vez que os times disputam um confronto mata-mata. O jogo da volta está marcado para o dia 2 de março, às 19h30, e novamente na Arena Castelão. O classificado enfrentará o Ferroviário nas semifinais.

O Pacajus foi o terceiro colocado na primeira fase do Cearense com 20 pontos em 14 jogos. Na campanha, o time venceu cinco partidas e empatou outras cinco, e teve o pior saldo de gols entre os quatro primeiros colocados, com apenas três positivos. A equipe recebe o Fortaleza depois da derrota de virada por 2 a 1 na última rodada para o Atlético-CE.

Confira os jogos entre Fortaleza e Pacajus na história

Fortaleza 3 x 2 Pacajus – Taça Fares Lopes – Rodada 5 da 1° fase

Data: 23 de setembro de 2018

Horário: 15h30

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE

Gols: Douglas Coutinho e Getterson (2x) (FEC); André Luiz (2x) (PAC)

Fortaleza 3 x 4 Pacajus – Taça Fares Lopes – Rodada 8 da 1° fase

Data: 28 de setembro de 2019

Horário: 15h30

Local: Estádio Domingão, em Horizonte-CE

Gols: Rinaldo, Gustavo Coutinho e Oliveira (FEC); Jeam; Rafael Tchuca, André Luiz e Robério (PAC)

Fortaleza 3 x 0 Pacajus – Campeonato Cearense – Rodada 3 da 2° fase

Data: 11 de março de 2020

Horário: 20h

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Gols: Edson Cariús, Yuri Cesar e Éderson

Pacajus 0 x 0 Fortaleza – Campeonato Cearense – Rodada

Data: 5 de maio de 2021

Horário: 15h30

Local: Estádio João Ronaldo, em Pacajus-CE

