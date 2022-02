Copa do Nordeste: Ceará e Fortaleza vão continuar líderes independente dos resultados dos jogos desta quinta

Dois jogos atrasados da Copa do Nordeste acontecem nesta quinta-feira, 24. Bahia x Sampaio Corrêa e Sport x Botafogo-PB duelam nesta noite, às 21h30 no horário de Brasília. Os resultados destes dois jogos não afetarão a posição de Ceará e Fortaleza na tabela.

Com sete pontos cada, Bahia e Sampaio Corrêa duelam em jogo atrasado da primeira rodada na Arena Fonte Nova, em Salvador-BA. Na quarta posição do Grupo B, o Esquadrão de Aço saltaria para a terceira posição em caso de vitória, ultrapassando o Náutico, que tem oito pontos. Se vencer, a Bolívia Querida permaneceria na mesma colocação, mas ficaria a dois pontos do Fortaleza, líder do grupo A.

Sport e Botafogo-PB jogam na Ilha do Retiro, em Recife-PE, pela sexta rodada e também não ameaçam a dupla cearense. Com sete pontos, o Rubro-Negro está na quarta colocação do Grupo A e só poderá ultrapassar o Sampaio Corrêa, que também joga nesta quinta. Já o Belo é o lanterna do Grupo B com cinco pontos, mas uma vitória o poderá colocar na quarta colocação, a depender do jogo do Bahia.

Ceará e Fortaleza jogarão pela Copa do Nordeste no dia 5 de março, pela sétima rodada do torneio. O Alvinegro recebe o CSA às 19h45, no Castelão. Enquanto o Tricolor visita o Altos-PI às 17h45, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina-PI.

