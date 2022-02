Floresta é derrotado pelo Sampaio Corrêa e perde chance de entrar no G4 do Nordestão

O Floresta visitou o Sampaio Corrêa no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão, e foi derrotado por 3 a 0, em jogo válido pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Os gols foram marcados por Gabriel Poveda, duas vezes, e Eron, fechando o placar. Com a derrota, o Lobo da Vila permanece na sexta posição do Grupo B, com sete pontos.

Após conquistar duas vitórias consecutivas, o Floresta não conseguiu repetir o nível dos últimos jogos e volta a perder no Nordestão. Caso pontuasse, a equipe de Ricardo Drubscky poderia assumir a quarta colocação do grupo e estar entre os classificáveis para a próxima fase. O Verdão agora recebe o Atlético de Alagoinhas em casa na próxima rodada. A data e o horário do jogo ainda serão definidos.

O Sampaio Corrêa vence após três jogos e salta para a terceira posição do Grupo A, com sete pontos em cinco jogos. A equipe maranhense volta a campo na próxima quinta-feira, 24, quando vai a Salvador para enfrentar o Bahia, na Fonte Nova, às 21h30, em jogo atrasado da primeira rodada.

O jogo

O Sampaio Corrêa começou eletrizante e não deixou o Floresta respirar no início da partida. E logo aos três minutos, Pimentinha sofreu pênalti após jogada individual. Na cobrança, o atacante Gabriel Poveda abriu o placar para a Bolívia Querida.

Sem espaços, o Floresta encontrou dificuldade para atacar o adversário. A melhor chance do Verdão no primeiro tempo saiu em cabeçada de Igor, que aproveitou o cruzamento de Yago Rocha e obrigou o goleiro Gabriel Batista a fazer boa defesa.

Apesar de ter diminuído a intensidade e deixar o Floresta mais com a bola, o Sampaio controlava a partida. E por pouco não ampliou a vantagem antes do intervalo. O atacante Eron foi lançado e ficou de frente com Marcão para marcar, mas parou em grande defesa do goleiro do Floresta.

O segundo tempo iniciou como o primeiro. A todo vapor, o Sampaio Corrêa sufocou o Floresta e conseguiu outro pênalti aos 10 minutos da etapa complementar. Gabriel Poveda recebeu de Pimentinha na grande área e cortou o zagueiro Maílson, que deixou o pé e derrubou o atacante tricolor. Na cobrança, o artilheiro do time deslocou Marcão e fez 2 a 0 no Castelão.

O Sampaio não deixou o Floresta jogar no segundo tempo e teve outras oportunidades de marcar. E aos 35 minutos, Eron se posicionou entre os zagueiros e cabeceou livre para fechar o placar: 3 a 0.

Em seguida, Eron quase marca o segundo dele no jogo, mas parou em Marcão. Bastante acionado, o goleiro do Floresta evitou um resultado pior para o Lobo da Vila.

