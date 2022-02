Floresta visita Sampaio Corrêa buscando manter boa sequência no Nordestão

Lobo da Vila Manoel Sátiro vem de duas vitórias consecutivas e encara a Bolívia Querida em São Luís visando entrar da zona de classificação à próxima fase da Copa do Nordeste

O Floresta volta a campo neste domingo, 20, quando visita o Sampaio Corrêa pela sexta rodada da Copa do Nordeste. A partida acontece no Estádio Castelão, em São Luís/MA, às 18h30min, e terá transmissão do Nordeste FC.

O Lobo da Vila Manoel Sátiro vem de duas vitórias consecutivas dentro de casa, contra Campinense e Sergipe, e busca manter a boa sequência para tentar uma classificação histórica à próxima fase do certame regional.

O Verdão ocupa a sexta colocação do grupo B, com 7 pontos, mesma pontuação de outros três clubes. Caso consiga a vitória, o clube alviverde pode chegar até a vice-liderança do grupo, dependendo de outros resultados da rodada.

O Floresta viajou para São Luís na sexta-feira, 18, e realizou sua última atividade visando o confronto nesse sábado, na capital maranhense. Para a partida, o técnico Ricardo Drubscky terá todo o elenco à disposição. O zagueiro Alisson dos Santos, que cumpriu suspensão automática na última rodada, estará apto para entrar em campo.

Em sonora divulgada pela assessoria, o treinador do Verdão destacou a dificuldade de enfrentar um time de Série B, mas espera que o time continue evoluindo para brigar pelos pontos.

"É mais um compromisso difícil, o Sampaio Corrêa é um time de uma divisão superior à nossa e já fez pelo menos dois anos interessantes nessa divisão. Eles tem bons jogadores, um treinador já conceituado, então sem dúvida nenhuma, vai nos oferecer muita dificuldade. É um campo diferente, um campo mais pesado, é sempre uma realidade diferente, mas o nível de dificuldade é sempre o mesmo. A gente espera chegar e continuar crescendo na nossa qualidade de jogo, porque assim a gente pode reivindicar pontos dentro e fora de casa".

