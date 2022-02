Na última rodada do Cearense 2022, duas equipes disputam por uma vaga no G-4

As partidas que encerram a primeira fase do estadual acontecem de forma simultânea neste sábado, 19, a partir das 15 horas

A primeira fase do Campeonato Cearense de 2022 encerra-se de forma simultânea neste sábado, 19, às 15 horas, repleto de possibilidades em aberto. O Iguatu entra em campo dependendo apenas de si para assegurar a classificação para as quartas de final do certame, enquanto que o Maracanã ainda sonha, mas com chances remotas.

Caucaia, líder do torneio, e o Ferroviário, vice-líder, estão garantidos como semifinalistas e aguardam a definição dos confrontos das quartas de final para descobrir quem serão os seus adversários. O Tubarão da Barra enfrentaria o Crato neste sábado, 19, mas com a suspensão do Azulão do Cariri, que é investigado por uma possível manipulação de resultados, o Coral foi declarado vencedor da partida por W.O, sendo atribuído uma vitória pelo placar de 3 a 0 ao clube da Barra do Ceará.

O Iguatu, quarto colocado com 18 pontos, encara o Icasa no estádio Morenão. Para a equipe comandada por Washington Luiz, uma vitória simples é o suficiente para a classificação. Um ponto também garante o avanço para a fase seguinte pelo critério de desempate, já que o clube possui cinco vitórias no campeonato, enquanto o Maracanã só poderia chegar a quatro.

O Maracanã enfrenta o Caucaia no estádio Domingão. Para o Alviceleste, quinto lugar com 16 pontos, há a obrigação de vencer o confronto e ainda torcer para que o Iguatu seja derrotado pelo Verdão. Nenhum outro cenário além desse classifica a equipe para as quartas de final.

O Pacajus não pode ser alcançado por nenhum time de fora do G-4. A única situação em jogo para o Índio do Vale é a posição que irá terminar, em terceiro ou quarto, que define o adversário das quartas de final. Caso os comandados do treinador Michel sejam derrotados ou empatem com o já rebaixado Atlético-CE, no estádio João Ronaldo, e o Iguatu vença o seu confronto, o Pacajus perde uma posição e terá de enfrentar o Ceará na próxima fase. Caso vença, permanece em terceiro lugar e encara o Fortaleza.