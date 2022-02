Floresta bate Sergipe por 1 a 0 e se coloca na briga por classificação no Nordestão

Lobo da Vila Manoel Sátiro chega à segunda vitória seguida e ocupa a quinta colocação do grupo B, com sete pontos, se igualando ao 3º e 4º, Bahia e Altos

O Floresta venceu a sua segunda partida consecutiva ao bater o Sergipe por 1 a 0 no estádio Domingão, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. Paulo Vyctor, que saiu do banco, anotou a vitória para o Lobo da Vila Manoel Sátiro com um golaço.

Com a vitória, o Verdão se colocou de vez na briga por classificação para a próxima fase. A equipe chega aos sete pontos e ocupa a quinta colocação do grupo B, mesmo número de pontos de Bahia e Altos, 3º e 4º colocados, respectivamente. O Sergipe, amarga a última colocação do grupo A, com apenas um ponto conquistado.

O Floresta volta a campo no próximo domingo, 20, às 18h30, quando visita o Sampaio Corrêa no estádio Castelão, em São Luiz/MA.

O jogo

A partida começou muito truncada. O Floresta até tinha o controle das ações, mas não conseguia levar perigo para a equipe sergipana.

A primeira boa oportunidade foi do Sergipe, aos 20 minutos, em contra ataque puxado por Elivelton. O lateral direito recuperou a bola no campo de defesa e saiu em velocidade, tocou para o atacante Hiago, que devolveu para o lateral que finalizou livre, mas o chute foi fraco e o goleiro Marcão fez a defesa.

A resposta do Floresta foi quase imediata. Aos 23 minutos, Thalyson deu um lindo passe em profundidade para Eugênio, que saiu cara a cara com o goleiro, mas João Gabriel fechou bem a meta e fez uma excelente defesa, evitando o gol do Verdão.

A partir daí, o jogo voltou a ficar preso no meio campo e sem chances claras. O único lance perigoso até o fim do primeiro tempo foi num corte errado de Yan Souto, do Floresta, que quase gera um gol contra.

No segundo tempo, o treinador Ricardo Drubscky fez algumas mudanças, colocando Athyrson e Paulo Vyctor em campo, e esses dois mudaram os rumos da partida. Aos 22, Athyrson recebeu boa bola na esquerda e tocou para Paulo Vyctor na entrada da área, que acertou um chutaço de primeira no cantinho para abrir o placar para o Verdão.

A partir daí, o Lobo conseguiu controlar o resultado sem sofrer até os minutos finais. Nos acréscimos, o Sergipe quase empata após uma jogada de escanteio, mas a cabeçada foi na rede pelo lado de fora, e o Verdão conquistou sua segunda vitória seguida na competição.

