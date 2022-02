Confira arbitragens dos jogos de Ceará, Fortaleza e Floresta pela 6ª rodada do Nordestão

Alvinegro visita o Atlético-BA neste sábado, 19, às 16 horas. No mesmo dia, às 17h45min, Tricolor do Pici recebe o Bahia-BA. No domingo, 20, Lobo da Vila enfrenta o Sampaio Corrêa-MA, fora de casa, às 18h30m

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a escala de árbitros para os jogos de Ceará, Fortaleza e Floresta pela sexta rodada da Copa do Nordeste. O pernambucano Tiago Nascimento dos Santos apitará Atlético-BA x Ceará, o sergipano Fábio Augusto Santos Sá Junior comandará o confronto entre Fortaleza x Bahia-BA e o pernambucano Michelangelo Martins de Almeida Junior será o juiz do duelo entre Sampaio Corrêa-MA x Floresta.

O Alvinegro de Porangabuçu visita o Atlético neste sábado, 19, às 16 horas, no estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas (BA). O árbitro será auxiliado pelos conterrâneos Francisco Chaves Bezerra Junior e Ricardo Jorge Nunes dos Santos Junior.

Já o confronto entre o Tricolor do Pici e o Bahia acontece no mesmo dia, mas às 17h45min, na Arena Castelão. O juiz pernambucano será auxiliado por Rodrigo Guimarães Pereira (SE) e Vaneide Vieira de Gois (SE).

O Verdão da Vila Manoel Sátiro joga no domingo, 20, às 18h30min, quando enfrenta o Sampaio Corrêa, no estádio Castelão, em São Luís (MA). Além do juiz pernambucano, o trio de arbitragem do duelo será composto pelos auxiliares Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE) e Dhiego Cavalcanti Pereira (PE).

A fase de grupos da Copa do Nordeste não terá o recurso do árbitro de vídeo. A ferramenta será utilizada a partir das quartas de finais da competição.

Escala de arbitragem dos clubes cearenses na próxima rodada da Copa do Nordeste:

Atlético-BA x Ceará

Árbitro: Tiago Nascimento dos Santos (PE)

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Ricardo Jorge Nunes dos Santos Junior (PE)

Fortaleza x Bahia-BA

Árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Junior (SE)

Assistentes: Rodrigo Guimarães Pereira (SE) e Vaneide Vieira de Gois (SE)

Sampaio Corrêa-MA x Floresta

Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior (PE)

Assistentes: Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE) e Dhiego Cavalcanti Pereira (PE)

