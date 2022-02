Floresta recebe o Sergipe no Domingão em busca da segunda vitória na Copa do Nordeste

O Floresta encara o Sergipe nesta próxima quinta-feira, 17, às 15 horas no estádio Domingão, em Horizonte, em jogo válio pela quinta rodada da Copa do Nordeste. Após conquistar a primeira vitória na competição contra o Campinense na última rodada, o Lobo da Vila busca engatar uma sequência positiva para subir na tabela.

O técnico Ricardo Drubscky encerrou a preparação da equipe na manhã desta quarta-feira, 16. Na atividade, o treinador realizou alguns ajustes no time em situações de bolas paradas e finalizações. Suspenso com o terceiro cartão amarelo, o Floresta não contará com Alisson para o confronto contra o Sergipe.

Reforço para o Floresta na temporada 2022, o volante Rendel Andrade marcou o primeiro gol com a camisa do Verdão em seu jogo de estreia, na vitória por 4 a 3 sobre o Campinense, e comemorou a oportunidade de integrar à equipe titular.

"Fiquei feliz demais pela oportunidade proporcionada pelo professor Ricardo Drubscky, além da minha estreia nesta temporada, pude marcar um dos quatro gols, que decretou o resultado positivo para o Floresta. Estava ali no local certo e, esperando o rebote falhar, Deus me abençoou com o gol", comemorou o jogador.

O volante também projetou o duelo contra a equipe do Sergipe.

"Conseguimos a primeira vitória, porém estamos nos cobrando mais para ajustar ao máximo a equipe e,buscar um resultado favorável diante do Sergipe. Sabemos que não será fácil, pois do outro lado existe um adversário com os mesmos objetivos que os nossos. Agora é hora de trabalhar, escutar as orientações do professor Drubscky e colocar em prática tudo que será trabalhado durante a semana", disse o atleta.

Com uma vitória em quatro jogos, o Floresta está na sétima posição do Grupo B com quatro pontos, a um de distância do quarto colocado, CRB. Já o Sergipe soma apenas um ponto em três partidas e é o lanterna do Grupo A.

