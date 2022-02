Ferroviário recebe o Pacajus visando garantir vaga na próxima fase do Estadual

O Ferroviário encerrou a preparação visando o confronto contra o Pacajus nesta quarta-feira, 16, às 15 horas na Vila Olímpica Elzir Cabral, em jogo válido pela 13° rodada do Campeonato Cearense. O jogo será transmitido pelo canal oficial da Federação Cearense no YouTube.

Na atividade que ocorreu na manhã desta terça-feira, 15, o técnico Paulinho Kobayashi realizou um treino tático de posicionamento e esboçou algumas formações, conforme divulgou a assessoria do clube. Para o jogo, a equipe contará com os retornos de Edson Cariús, Valderrama e Robson Alemão. Suspenso com o terceiro cartão amarelo, o volante Emerson Souza desfalca o time.

Ainda sem vencer sob o comando do Ferrão, Paulinho Kobayashi busca encerrar a sequência de quatro empates consecutivos da equipe no Estadual, que impediu o clube de alcançar a primeira posição na tabela e consequentemente a vaga na Copa do Brasil no próximo ano, além de colocar em cheque a vaga direta nas semifinais.

Apenas três pontos separam o Pacajus do Ferroviário, e uma vitória do Cacique do Vale empataria em pontos com o Tubarão, que iria para a última rodada precisando mais do que nunca de uma vitória para não perder a segunda colocação. Em fase oposta ao adversário, a equipe do técnico Raimundo Wagner venceu os últimos três jogos e saltou para a terceira posição, com 19 pontos.

Com apenas quatro gols no returno, o Ferroviário perdeu o posto de melhor ataque para o Iguatu na última rodada. A má fase também reflete no principal nome do ataque do time. Sem marcar há quatro jogos, quando fez o gol da última vitória do Ferrão no campeonato diante da equipe do Iguatu, Edson Cariús retorna de suspensão e busca encerrar o jejum de gols e também de vitórias.

“Se tornou um jogo de final pra gente, porque a gente precisa vencer esse jogo, para que a gente possa garantir a nossa vaga na semifinal, sabendo da dificuldade que vai ser o jogo e da qualidade do nosso adversário, que tem tido uma crescente dentro da competição. Mas esperamos que a gente possa fazer um grande jogo diante do nosso torcedor em casa e que a gente possa garantir essa vaga para a semifinal”, disse o atacante em sonora disponibilizada pela assessoria do clube.

Dividindo a artilharia com Romário, do Iguatu, com sete tentos para ambos, o atacante do Ferrão afirmou que trocaria os gols pela primeira posição no campeonato.

“Eu trocaria a artilharia por esse primeiro lugar dessa primeira fase. Porque eu penso primeiro no coletivo, no clube, para depois pensar no individual. Porque quando tá todo mundo bem, o individual se sobressai. Então temos que honrar a camisa que a gente veste. Temos que fazer dois grandes jogos, independente de quem seja o adversário, e que a gente busque as vitórias, porque o Ferroviário é sempre vitória e a gente quer vencer sempre. Então, independente de quem seja os adversários, a gente tem que buscar vencer, e se possível marcando gols para que possa aumentar a artilharia”, concluiu Edson Cariús.

Ficha técnica - Ferroviário x Pacajus

Ferroviário

4-4-2: Jonathan; Madson, André Baumer, Vitão e Roni; Brenno, Robson Alemão, Valderrama e Mauri; Wandson e Edson Cariús. Técnico: Paulinho Kobayashi.

Pacajus

4-4-2: Jhones; Felipe Alysson, Igor Ribeiro, Jefferson e Carlão; Guto, Lincoln, Rayro, Testinha; André Cassaco e Edson. Técnico: Raimundo Wagner.

Data: 16/02/2022

Horário: 15 horas

Local: Vila Olímpica Elzir Cabral, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Renato Pinheiro

Assistentes: Armando Lopes de Sousa e Eleutério Felipe Marques Junior

Transmissão: FCF TV

