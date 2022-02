Kobayashi destaca evolução do Ferroviário, mas diz que time precisa melhorar

Após o empate em 1 a 1 com o Icasa, que deixou o Ferroviário sem chances matemáticas de garantir a primeira colocação da primeira fase do Campeonato Cearense, o técnico Paulinho Kobayashi afirmou que o Tubarão apresentou uma evolução na comparação com o jogo com o Maracanã — disputado na última terça-feira, 8, e que também terminou em 1 a 1. O treinador, porém, disse que o Tubarão ainda tem o que melhorar, pensando não só na próxima fase do Cearense, como também na Copa do Brasil.

Em entrevista coletiva, Kobayashi disse que, se contra o Maracanã — seu primeiro jogo no comando do Ferrão, a nota dada para o time era 5, contra o Icasa, a nota era 7. “O importante é isso, é a evolução. Se nós tivéssemos jogando da mesma maneira que a gente tava, não tendo essa evolução, eu acho que a preocupação talvez fosse até maior. Nós temos que continuar trabalhando para melhorar ainda mais, minimizar os erros, para que a gente possa conseguir a vitória", afirmou o treinador.



"Teve uma evolução, mas continuamos falhando. A gente não pode também achar que está tudo bom. Precisa melhorar, principalmente, quando não estamos ganhando o jogo, temos que ter controle, mandar no jogo. Isso é questão de experiência, precisamos ter maturidade para que a gente possa envolver o adversário e conseguir a vitória”.



Sobre o empate com o Icasa, ocorrido após um gol do Verdão já nos minutos finais do segundo tempo, o treinador destacou que o "campo pesado" e a viagem pode ter “dificultado um pouco” para a equipe. Ele também destacou as chances desperdiçadas na primeira etapa pelo Ferroviário. O treinador também salientou a falta de tempo para treinar como tendo impacto nesse quesito.

“Não tem tempo nem de fazer (treino de) finalização para que os jogadores possam fazer os gols”, afirmou. “Mas eu tenho certeza que, aos poucos, a gente vai conseguindo implantar a nossa metodologia e fazer com que os atletas evoluam cada vez mais”.



Sobre reforços, Kobayashi afirmou conversar com a direção, assim como com atletas e empresários conhecidos — “não adianta trazer jogador que a gente não conhece”. Para o Cearense, não é possível mais inscrever reforços, mas as contratações podem atuar na Copa do Brasil. O problema, diz o treinador, é que os jogadores ainda estão em competição, o que dificulta a liberação por parte dos clubes agora. O Ferrão estreia na Copa do Brasil em 3 de março, contra o Nova Venecia-ES.



