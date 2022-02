Ferroviário cede empate ao Icasa e não tem mais chances de ser primeiro no Estadual

O tropeço acabou com as chances da equipe Coral ser o campeã da primeira fase da competição. Com 22 pontos, e cinco vitórias, o time viu o Caucaia chegar aos 28 e garantir vaga na Copa do Brasil de 2023

O Ferroviário entrou em campo neste sábado, 12, contra o Icasa pelo Campeonato Cearense 2022. Na partida válida pela 12ª rodada do Estadual, o Tubarão da Barra até abriu o placar com Mauri, mas sofreu o empate numa cobrança de pênalti convertida por Leandro Mendes nos minutos finais.

O tropeço acabou com as chances da equipe Coral ser o campeã da primeira fase da competição. Com 22 pontos, e cinco vitórias, o time viu o Caucaia chegar aos 28 e garantir vaga na Copa do Brasil de 2023. O Ferroviário volta a campo na quarta-feira, 16, quando enfrenta o Pacajus pela 13ª rodada do Campeonato Cearense. No mesmo dia, o Icasa visita o Maracanã em jogo que pode definir a eliminação do verdão no Estadual. Ambas as partidas ocorrem às 15 horas.

O Jogo

Os primeiros 10 minutos foram marcados por muitos erros de passe. O estado do gramado que estava bem encharcado e muito barro por conta das chuvas claramente prejudicou a qualidade do jogo. As duas equipes não conseguiam trocar mais de três passes. A primeira boa chance de gol ocorreu só aos 13 minutos. Pelo lado esquerdo do ataque, o atacante Gabriel Silva, do Tubarão da Barra, fez boa jogada individual e exigiu grande defesa de Tanaka.

Encontrando mais espaços para jogar, o Ferroviário começou a dominar as ações depois dos 15 minutos. Aos 17, Roni cruzou rasteiro para a pequena área, André Magno não aproveitou a oportunidade e chutou em cima do goleiro do Verdão. O Icasa não se acertava dentro de campo e pouco ameaçou a meta do goleiro Jonathan. A equipe do Cariri encontrava dificuldades para sair da boa marcação Coral, o time da Barra subiu suas linhas e pressionava bastante no campo de ataque.

As melhores chances do Ferroviário no primeiro tempo surgiram de jogadas pelo lado esquerdo. A defesa do Icasa não se encontrou nos 45 minutos iniciais e os atletas da equipe Coral exploraram bastante as costas do lateral Jefferson Baré. O time do Cariri só ameaçou o gol de Jonathan aos 37 minutos, numa boa sequência de chutes de fora da área.

Aos 8 minutos do segundo tempo, o Ferroviário abriu o placar da partida. Dudu invadiu a área icasiana driblando os defensores, mas foi travado quando foi finalizar, na sobra Mauri chutou a bola, que desviou em Jefferson Baré, e cobriu Tanaka morrendo no fundo do gol. Apesar dos gols, a segunda etapa não teve tantas chances claras de gol, como no primeiro tempo. Principalmente porque o treinador Sidney Morais corrigiu os erros defensivos que o Icasa vinha apresentando.



Com placar desfavorável, o Icasa começou a pressionar mais o Ferroviário. Sem conseguir trocar passes, o time do Cariri levava perigo em escanteios e faltas perto da área. Aos 40 minutos, em vacilo da defesa do Ferroviário, em uma rebatida dentro da área Coral, Patrick se livrou dos zagueiros, mas na hora de finalizar foi derrubado. O árbitro marcou pênalti para o Verdão. Leandro Mendes bateu forte no meio do gol e empatou a partida, que terminou com o placar de 1 a 1.

Outras partidas

Ainda pela 12ª rodada do Estadual, o Pacajus venceu o Maracanã por 2 a 1, O Iguatu goleou o Crato com um placar elástico de 7 a 0, enquanto o líder Caucaia conquistou sua 8ª vitória no Cearense, esta contra o Atlético/CE por 5 a 2.